Esra Erol'da cinayeti itiraf eden kadından bir bomba daha: Eşimden boşanınca kayınpederim benimle evlenmek istedi
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Esra Erol'da cinayeti itiraf eden kadından bir bomba daha: Eşimden boşanınca kayınpederim benimle evlenmek istedi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kocasını bulmak için çıktığı Esra Erol'da ilk kocasını oğlunun öldürdüğünü itiraf eden Ayşe İpek isimli kadın, yeni açıklamasıyla ağızları açık bıraktı. İlk eşinden boşandıktan sonra 81 yaşındaki kayınpederi ile yaşamaya devam eden İpek, "Kayınpederim maaşını almam için benimle evlenmek istedi ama o iş olmadı" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Ayşe İpek isimli kadın, evden kaçan kocasını bulmak için Esra Erol'un programına çıktı. Ancak canlı yayına gelen ihbarlarda Ayşe İpek'in ilk eşini öldürüldüğü iddia edildi. Programın başında eşinin yaşadığını söyleyen kadın, ihbarlardan sonra "Bir tartışma çıkmış oğlum, babasını öldürmüş" diyerek cinayet itirafında bulundu. Dün yine Esra Erol'un programına çıkan kadın, bu seferde kayınpederiyle ilgili ağızları açık bırakan iddialarda bulundu.

"EŞİM BİZİ ÖLDÜRMEYE GELDİ AMA OĞLUM ONU ÖLDÜRDÜ"

Programa çıktığından beri ilk eşinin yaşadığını ileri süren Ayşe İpek, ilk açıklamasında "Eşim gittiği kadınlardan hastalık kapınca tüfekle kendini öldürmüş" dedi. Gelen ihbarlardan sonra cinayeti itiraf eden kadın, "Oğlum, kayınpederim ve kocam varmış. Bir tartışma olmuş ve oğlum orada babasını öldürmüş" ifadelerini kullandı.

Dün yine canlı yayına çıkan kadın, Esra Erol'un cinayetin işlendiği evin fotoğrafını göstermesiyle peş peşe itiraflarda bulundu. Olayın işlendiğinde bahçede olduğunu söyleyen Ayşe İpek, "Eşim içtikten sonra gece bizi öldürmek için eve geldi. O akşam o hak etti onu. Tartışma çıktı ve kayınpederim oğluma 'babanı öldür' demiş. O da öldürmüş. Daha sonra muhtarı falan aradılar o da geldi" dedi.

Esra Erol'da cinayeti itiraf eden kadından bir bomba daha: Eşim ölünce kayınpederim benimle evlenmek istedi

"KAYINPEDERİM BENİMLE NİKAH KIYMAK İSTEDİ"

Esra Erol'un "Kayınpederin seninle evlenmek istedi mi?" sorusu üzerine konuşmaya devam eden Ayşe İpek, şunları söyledi: "Kayınpederim onun maaşını almamı istediği için nikah kıymaya çalıştı ama olmadı. Böyle bir şey olmadı ama boşandıktan sonra 1 sene kayınpederimle beraber yaşadık."

Esra Erol'da cinayeti itiraf eden kadından bir bomba daha: Eşim ölünce kayınpederim benimle evlenmek istedi

"BABAM VE AYŞE, KARDEŞİMİN ÖLÜMÜNÜ PLANLADI"

Öldürülen Özen Bey'i ağabeyi Şeref Bey de görüntülü olarak canlı yayına bağlanarak bildiklerini anlattı. Babasının Ayşe İpek ile cinayet planı yaptığını iddia eden Şeref Bey "Kardeşim Özen'in öldürülmesini babam ve Ayşe birlikte planladı. Babamın polise verdiği ifade Ayşe'nin hayatını kurtardı. Babam o ifadeyle her şeyin üzerini örttü" ifadelerini kullandı.

Esra Erol'da cinayeti itiraf eden kadından bir bomba daha: Eşimden boşanınca kayınpederim benimle evlenmek istedi
Esra Erol'un programında ağızları açık bırakan itiraf: Oğlum, babasını öldürdü
Esra Erol'un programında ağızları açık bırakan itiraf: Oğlum, babasını öldürdü
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Esra Erol'da cinayeti itiraf eden kadından bir bomba daha: Eşimden boşanınca kayınpederim benimle evlenmek istedi - Haberler Magazin
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