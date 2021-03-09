Esra Erol ATV Canlı izle! 9 Mart ATV yayın akışı ile Esra Erol izle!

Esra Erol ATV Canlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Ceylan yeni yuvasına Esra Erol'da kavuştu! Bahar ve İslam canlı yayında yüzleşti! Tüm gelişmeler için 9 Mart Salı ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 9 Mart 2021 Salı ekranlara geldi. Peki Esra Erol'da neler oldu? Esra Erol'un sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor.

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Esra Erol canlı yayınında bugün, (9 Mart 2021 Salı ) neler yaşanıyor?

Esra Erol'a katılan 69 yaşında emeli yeminli mali müşavir olan bilirkişilik üzerine uzmanlık yapan ve bunun yanı sıra dolandırıcılık üzerine raporlar yazan kadının başına gelenler herkesi şoke etti.

Her şey kendisinden 35 yaş küçük Mehmet Aydın ile sosyal medyadan tanışmasıyla başladı. Sonra yaşadıkları film gibi! Tam 7 kez buluştu ve...

Sosyal medya üzerinden adı Mehmet olan birisiyle tanıştığını söyleyen emeli yeminli mali müşavir Hatice Hanım, 7 kez buluştuğu ve kendisini evlilik vaadiyle kandıran adama güvendi. Kendisini Mehmet Aydın aile fotoğrafı diye gösterdiği kareye kendisini montajladığını dile getirdi.

FETÖ YALANI

Kendisini 3,5 milyon lira (3,5 trilyon) dolandıran Mehmet'in ilk olarak adının Mehmet Mehmet olduğunu söyleyen Hatice Hanım, kendisini Mehmet Aydın Nakıboğlu olarak tanıtan kişinin aslında FETÖ ile ilgili yalan söyleyip ailesinin yurtdışında olduğunu dile getirdi.

Aile holdinginde çalışan aile üyesi olarak tanıtan Mehmet Aydın'ın pırlanta, altın işleri ile uğraştıklarını, 52 yaşında olduğunu dile getirdi. 'Bana aile resimlerini gönderdi meğerse resimlere montajlamış kendini" dedi.

KAZA YALANI



Hatice Hanım, Mehmet Aydın'ın genç göründüğünü söyleyince bir trafik kazası geçirdiğini bu kazada eşini kaybettiğini, yüzünün kazada dağıldığını ve plastik cerrahların birçok kez ameliyatıyla düzeldiği yalanını söyledi. Ancak gerçek çok başka çıkıyor!

Hatice Hanım, 52 yaşında sandığı Mehmet Aydın'ın gerçekte 32 yaşında olduğunu öğrenince şaşkına dönüyor. Esra Erol olayla ilgili, "Kendini Ahmet olarak tanıtan aslında Mehmet olan şahıs Hatice Hanım'a; Çok değerli bir taşınmazı çok uygun bir fiyata ben senin üzerine yapacağım diyor.

Bunun içinde Hatice Hanım'dan para istiyor. Bu süre zarfında da Hatice Hanım'dan sürekli para almaya devam ediyor. Hatice Hanım şüphelenmeye başlayınca da evlenme vaadiyle kandırıyor!" sözlerini dile getirdi.

Hatice Hanım, "Benden para istediğinde Mehmet Aydın adına göndermemi istedi. Bana söylediği ismin babasının eski elemanı olduğunu söyledi. Ben aslında aynı kişiye para göndermişim!" ifadelerine yer verdi. Daha sonra kendisini dolandıran kişiden şüphe duymaya başladığını söyleyen Hatice Hanım, Mehmet'in kendisine evlenme vaadinde bulunduğunu ifade etti.

NOTER RANDEVUSUNA GELMEDİ



Hatice Hanım, Mehmet Aydın'ın sürekli noterden işlemler için randevu aldığını ancak gelmediğini bu arada sekreter rolü yapan bir kadının kendisini aradığını da dile getirdi.

Hatice Hanım, "sözde vekaleti olan sektere telefonda 5002 bin lira benden para istiyor." Daha sonra öğrendim ki beni arayan sekreterin numarasının Mehmet Aydın'a ait olduğunu öğrendim.

GELEN TELEFONLA ŞOKE OLDU



Hatice hanım verdiği paraların ardından sekreter olarak konuştuğu kişiden aldığı telefonla yıkıldı. Hatice hanım "Beni bir numara aradı ve dedi ki aslında Mehmet Aydın diye birisi yok. O sadece erkek kardeşim adına çıkardığı sahte kimlikle" dedi.

"BENİ BABASIYIM DİYE BİRİSİ ARADI"



Kendisine dolandıran Mehmet'in babası olarak birinin aradığını söyleyen Hatice Hanım şüphelenmeye başlayınca, "Beni babasıyım diye birisi aradı. Bana 'güven kızım' dedi!" sözlerini dile getirdi.

Daha sonra Mehmet'le evlenme kararı aldığını söyleyen Hatice Hanım, duygusal bir anına denk geldiğini ifade etti. Olay hakkında açıklamalara devam eden Hatice Hanım , "Ben eşimi kaybettim, çok sevdiğim bir kadınla evlendim dedi.

Nikahsızken bir çocuğu olmuş ve sonradan 3 çocuğu olduğunu 27 yaşında eşinin olduğunu öğrendim" ifadelerine yer verdi.

Kendisini dolandıran kişiyle yedi kere görüştüğünü söyleyen Hatice Hanım, olayları fark ettiğinde Mehmet'in Gaziantep'te yaşayıp yaşamadığına dair bilgi almak istediğini söyledi.

Daha sonra canlı yayına bağlanan Mehmet Bey, "Ben daha önce kuyumculuk yapıyordum. Ben ona elden para verdim. Beni 10 yıldır tanıyor ve ben ona borç verdim!" sözlerini dile getirdi. Hatice Hanım ise Mehmet Bey'i 2019 yılında tanıdığını söyledi.