Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar
Güncelleme:
Oyuncu Esra Bilgiç ile iş insanı Faruk Sabancı’nın evlilik kararı aldığı öne sürüldü. Çiftin hem İstanbul’da hem de İtalya’da düğün yapacağı iddia ediliyor.

  • Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı bu yaz evlenecek.
  • Çiftin ilk düğünü İtalya'nın Portofino kasabasında yaklaşık 200 kişilik bir davetli grubuyla yapılacak.
  • İstanbul'da cemiyet ve sanat dünyasını bir araya getirecek geniş katılımlı bir düğün daha yapılacak.

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, iddiaya göre evlilik kararı aldı. Geçtiğimiz aylarda ailelerin bir araya gelmesiyle ilişkileri ciddiyet kazanan çiftin, bu yaz nikah masasına taşınacağı konuşuluyor.

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; çift, ilk törenini İtalya’nın ünlü kasabası Portofino’da, yaklaşık 200 kişilik özel bir davetli grubuyla gerçekleştirecek. Ardından İstanbul’da, cemiyet ve sanat dünyasını bir araya getirecek geniş katılımlı bir düğün daha yapılacağı öne sürülüyor.

Aşklarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Magazin dünyası ise iddiaların ardından yapılacak açıklamayı merakla bekliyor.

Daha önce İtalya’da tatil yapan çift, bu kez kış sezonu için İsviçre’yi tercih etti. Saint Moritz’te kayak yapan Esra Bilgiç, sevgilisiyle birlikte geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com / Esra Bilgiç


