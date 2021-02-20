Esra Bilgiç, Orlando Bloom'la Hollywood projesinde rol alacak
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Esra Bilgiç, Orlando Bloom'la Hollywood projesinde rol alacak

20.02.2021 22:45 | Son Güncelleme: 20.02.2021 23:17
Esra Bilgiç, Orlando Bloom'la Hollywood projesinde rol alacak

Show TV ekranlarının aksiyon dolu yapımı Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'e, Hollywood yolu göründü. Bilgiç, dünyaca ünlü yıldız Orlando Bloom'un rol alacağı yabancı bir projeye dahil oldu.

Aksiyonun hız kesmediği Ramo'da Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç, başrolünü Murat Yıldırım ile paylaştığı dizinin ardından Hollywood projesinden teklif aldı.

TÜRKİYE SINIRLARINI AŞTI

Show TV ekranlarından oyunculuğu ve güzelliği ile fırtınalar estiren Bilgiç, İngiliz oyuncu Orlando Bloom'un yer aldığı bir Hollywood projesinde rol alacak. Dizinin detaylarına ve Esra Bilgiç'in karakterine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, güzel oyuncunun Türkiye sınırları aşması takdir topladı.

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

TRT 1 ekranlarının reytin rekortmeni dizisiDiriliş Ertuğrul ile oyunculuk kariyerine adım atan Esra Bilgiç, Londra'daki Royal Academy of Dramatic Arts'ta drama ve ses eğitimi aldı. İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini sürdüren Bilgiç, Bir Umut Yeter'den sonra Ramo'da rol almaya başlamıştı.

Esra Bilgiç, Orlando Bloom'la Hollywood projesinde rol alacak
Orlando Bloom
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