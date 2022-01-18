Espark sömestr tatiline hazır

Espark Alışveriş Merkezi, sömestr tatilinde çocuklar için İnşaat Atölyesi ve Niloya gösterisine ev sahipliği yapacak.

Espark Alışveriş Merkezi, sömestr tatilinde çocuklar için İnşaat Atölyesi ve Niloya gösterisine ev sahipliği yapacak.

Sömestr tatili 21 Ocak Cuma günü başlıyor. Espark Alışveriş Merkezi de 4 Şubat'a kadar devam edecek bu tatili çeşitli etkinliklerle karşılıyor. Espark'a gelen çocuklar koronavirüs tedbirleri gereği katılımın kontenjanla sınırlı olduğu ücretsiz etkinliklere rezervasyon yaptırarak katılabilecek.

Çocuklar yapılar inşa ederek maketler yapacak

24-30 Ocak tarihleri arasında Espark'ta gerçekleştirilecek olan İnşaat Atölyesi etkinliğine 4-12 yaş arasındaki tüm çocukların katılabilecek. Etkinlikte çocuklar kostümlerini giyip baretlerini taktıktan sonra dev Legolarla rengarenk evler, kaleler, okullar, köprüler inşa edecek, uzaktan kumandalı inşaat araçlarını kullanacak. Ayrıca atölyede Brickets inşaat yapımı, maket ev yapımı ve boyama gibi etkinlikler de yer alacak. İnşaat Atölyesi, Espark -1. kat etkinlik alanında 1 hafta boyunca 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 saatleri olmak üzere her gün 5 seans halinde gerçekleştirilecek.

Niloya ve arkadaşları çocuklarla buluşacak

Tatilin son günlerinde ise çocuklar Espark'ta Niloya ve arkadaşlarıyla buluşacak. 4-5-6 Şubat günlerinde Niloya'nın şarkılı, danslı, interaktif tiyatral gösterisinde, Niloya ve arkadaşları Mete ile Tospik, çocukları çok eğlendirecek. 4-7 yaş arası çocukların katılımına uygun Niloya gösterisi, Espark -1. kat etkinlik alanında 14.00, 16.00, 18.00 saatleri olmak üzere her gün 3 seans halinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Koronavirüs tedbirleri gereği katılımın kontenjanla sınırlı olduğu etkinlik için, 13.30'da etkinlik standına gelerek kayıt yaptırılması gerekiyor. - ESKİŞEHİR

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