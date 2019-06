ESOGÜ'deki cinayetlerle ilgili dava

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) 3 akademisyen ile fakülte sekreterini öldüren araştırma görevlisi tutuklu sanık Volkan Bayar ile eski eşi aynı üniversitede araştırma görevlisi Saadet Aylin Yağan'ın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Bayar ile Kocaeli F Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Azmettirici olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski eşi Yağan ise salonda hazır bulundu.

Suçlamaları kabul etmeyen Yağan, beraat talebinde bulundu.

Maktullerle bir ilgisinin olmadığını ileri süren Yağan, "Tanımadığım biriyle evlendim. Çok büyük bir yanlış yaptığımı anladım. Maktulleri tanımam. Neden birini öldürteyim ki?" dedi.

Volkan Bayar ile evlenmesinin bir hata olduğunu anlatan Yağan, şöyle devam etti:

"Yüksek lisans yaparken tanıştım. Keşke onunla evlenmeseydim. Psikolojik şiddet gördüm. Çok kıskanç biriydi. Herkesle kavga eden bir adamdı. Benim konuyla hiçbir alakam yok. FETÖ nedir bilmem. Volkan'ın dedesi istihbarat polisiydi. Tokat'da dekanla da kavga etmişti. Sonra Eskişehir'e geldik. Defalarca sorun çıkarmamasını söyledim. 3 yıl ayrı yaşadık. Daha sonra 15 Temmuz olayları oldu. Üniversitede birkaç kişi açığa alınmıştı. Volkan, 'ben onları şikayet edeceğim' dedi. Maktullerle ilgili benim bir şikayetim yoktu. Ne git öldür, ne de git zarar ver dedim. Zaten kişileri tanımıyorum."

Yağan, olay günü Bayar ile telefon görüşmelerinin olduğunu aktardı.

Eski eşinin sürekli kendisini suçladığını savunan Yağan, "Olay günü yine telefon konuşmamızda 'beni katil ettin, hepsini vurdum' gibi sözleri oldu. Bu onun karakter yapısıdır. Sürekli her şeyde beni suçlardı. Ben Volkan'ı azmettirmedim." diye konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen ESOGÜ Öğretim Üyesi D.N.B. ise sanık Volkan Bayar'ı olay günü fakülte içinde gördüğünü ifade etti.

Tanık öğretim üyesi şöyle devam etti:

"Koridordaki kapı isimlerine tek tek bakarken gezdiğini gördüm. Odası bizim katta değildi. Volkan'ın kapılara bakması bende şaşkınlık oluşturdu. Tedirgin oldum, odama geçtim. Olaydan on gün önce bir arkadaşım bana 'Hocam bu aralar nereye gitsem Volkan'ı ve Aylin'i çarşıda veya fakültede yanı başımda görüyorum. Birden arkamda beliriyorlar.' dedi. Dikkatli olmasını söyledim."

"Bu iş 24 kurşuna bakar"

Tanık B, sanık Volkan Bayar'ın üniversitede birçok kişi hakkında iftiralarda bulunduğunu öne sürdü.

O dönemde sanık Volkan'ın 'bu iş 24 kurşuna bakar' diye söylemlerinin konuşulduğunu anlatan tanık B, şunları anlattı:

"Kendisinden duymadım fakat bu herkesin dilindeydi. Dekan Cemil Yücel'den ve maktul Fatih Özmutlu'dan duymuştum. Tedirgin olunca rektörlükle görüştüm ancak bana 'bir şey yapamayız. Emniyetin adamı olabilir' dediler. Volkan'ın '24 kurşuna bakar' söylemi sonrası rektörlük, sınav dönemi olmasına rağmen Volkan ve Aylin'e 19'ar gün izin vermişti. Bu süreç içinde fakültede sürekli el eleydiler. Birlikte hareket ediyorlardı."

Tanık ESOGÜ güvenlik görevlisi E.T. de sanıkları ve maktulleri tanımadığını belirtti.

Olay günü sanık Volkan'ı elinde silahla gördüğünü anlatan tanık T, "Sakin olmasını ve silahı bırakmasını söyledim. Sakin olduğunu, polise teslim olacağını söyledi. O ara telefonla konuştu. 'Senin yüzünden oldu' şeklinde aşırı küfürlü bir konuşma yapıyordu. Olay sırasında sanık Aylin'i Volkan'ın yanında görmedim. Bir süre sonra zaten polis olay yerine geldi." diye konuştu.

Öte yandan duruşma esnasında başını duvara vuran, "iddianameyi okumadan savunma yapmayacağını" söyleyen ve cezaevi personellerinin müdahalesiyle SEGBİS ile bağlantı kurulduğu odadan çıkartılan sanık Volkan Bayar, tekrar duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, gelmeyen tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

ESOGÜ Eğitim Fakültesinde 5 Nisan 2018'de araştırma görevlisi Volkan Bayar, fakülte binasında Fakülte Sekreteri Mehmet Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı silahla öldürmüştü.

Rektörlük tarafından bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Volkan Bayar ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin Yağan gözaltına alınmıştı.

Katil zanlısı Bayar, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, eski eşi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkında dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti.

