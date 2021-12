Esnaftan Karataş'a yoğun ilgi

KARATAŞ, ADANA (İHA) - Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş beraberindeki İl yönetim kurulu üyeleri,Yakutiye İlçe Başkanı Sinan Demir ve İlçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte son olarak Rüstem Paşa bedesteni esnafıyla gündeme dair konuları değerlendirdi. Ekonomik saldırıların da üstesinden gelineceğinin altını çizen Karataş omuz omuza durmaya devam edileceğine işaret etti.

Esnafın her seferinde yoğun teveccüh gösterdiği ve ziyaretleriyle şehrin moralini yükselten MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ziyaretlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Oltu Taşı imalatının zirvesi olan Rüstem Paşa Bedesteninde esnafla bir araya gelen Karataş " mevcut ekonomik daralmanın ve dış müdahalelerin farkında olduğumuz sürece bu durumun üstesinden gelmeyi de başaracağız. Bizler yerelde esnafımızla omuz omuza yürüyerek oyunlara karşı yıkılmaz kaleler kuracağız. Esnafımızın sabırla süreci yürüttüğünü gördükçe bizlerde güzel günlere olan inancımızı yenilemiş oluyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Esnaf MHP'den memnun"

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş'ın ve yönetiminin sürekli vatandaşlarla ve çalışanlarla birlikte olmasından dolayı memnuniyetlik yaşadıklarını dile getiren esnaflar, "Bizler her zaman yanımızda durabilen siyasilerle yürürsek ilerleme sağlarız diyoruz. Bu anlamda her an yanımızda durmayı bilen MHP Erzurum İl ve ilçe yöneticilerini takdirle karşılıyoruz. Kendilerine aks ettirdiğimiz sorunlarımızın da çözüme kavuşturulması için gerekli notları ilettik. Umut ediyoruz ki daha güzel yarımlarımız olacak ve ülkemiz daha büyük adımlar atarak ilerlemeye devam edecektir" diye konuştular. - ERZURUM