: Esnaflardan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım eli

25.01.2020 19:10 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:11

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir grup esnaf, bir günlük gelirlerini Elazığ ve Malatya'da ki depremzedelere bağışladı.

Esnaflardan Kadir Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, günün birlik günü olduğunu belirterek, pazartesi günü bir günlük gelirini depremzedelere ulaştırılmak üzere Kızılay'a bağışlayacaklarını söyledi.

Elbistan'daki esnaflar olarak toplanarak Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım etme kararı aldıklarını dile getiren Küçük, "Bir günlük kazancımızı depremzede kardeşlerimize ulaştırılmak üzere Kızılay'a bağışlayacağız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Gün birlik günü, sosyal medyada paylaşım günü değil. Bir olup kardeşlerimize yardım edelim. Onlar zor durumdayken biz burada rahat olmayalım."

Esnaflardan Ali Gül Duymaz da Elazığ ve Malatya'daki depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

"Bizim de bir katkımız olsun istedik. Bir günlük gelirimizi Kızılay'a bağışlayacağız." diyen Duymaz, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekere, "Millet olarak birlik olma günüdür. Kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderme günüdür." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta iş adamı Ahmet Belli de işletmesinin tüm hafta sonu gelirlerini depremden etkilenenlere destek olmak amacıyla Kızılay'a bağışlayacaklarını söyledi.

Belli, Elazığ ve Malatya'daki depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Kaynak: AA

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