Esnaflardan Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür
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Esnaflardan Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür

Esnaflardan Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu trikotajcı esnafını ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu trikotajcı esnafını ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, esnaf ve vatandaşla buluşmalarını sürdürüyor. Her fırsatta ilçedeki esnafı ziyaret eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, bu kez trikotajcı esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulundu.

"Esnafımızla bir araya geliyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu esnafla bir araya gelerek istişarede bulunduklarını belirterek, "İlçemizin sosyal ve ekonomik hayatında önemli bir rol oynayan esnaflarımıza, özellikle içerisinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinde kolaylıklar diliyorum. Şahinbey İlçemizi daha yaşanılabilir bir ilçe haline getirmek için halkımızdan bizzat tavsiyeler almaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızı daha huzurlu ve mutlu edecek yatırımların önerilerini dinliyoruz. Çalışmalarımıza karar vermeden önce ilk olarak halkımızı düşünüyoruz. Onların menfaatleri doğrultusunda yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Belediye olarak ihtiyaç duyulan hizmetleri zamanında ve yerinde olması için vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlçemizin ekonomisine katkıda bulunan trikotajcı esnaf ve sanatkarlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Esnafımızın her birinin kazançlarının bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler

Daha önce Şahinbey Belediyesi Fen İşleri ekiplerince yapılan asfalttan dolayı memnuniyetlerini dile getiren trikotajcı esnafı kendilerini ziyarete gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Başkanımızdan Allah razı olsun. İşyerlerimizin önlerini asfaltladı. İş yerlerimiz ve çevresi hem görsel olarak hem de kullanım anlamında oldukça rahatladı. Ayrıca kendisinin bizleri ziyareti de oldukça memnun etti. Kendisiyle oturup sohbet ettik. Fikirlerimizi sunduk projelerini dinledik kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Esnaflardan Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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