Tedesco'dan istifa sorusuna cevap

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Çaykur Rizespor maçının ardından istifa sorusuna cevap verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Kafamda sıradaki maçlar haricinde hiçbir şey yok. Umarım sorunuz bir şakadır, çılgınca bir soru. Tam enerjiyle işime devam ediyorum" dedi.

Süper Lig'de zirve yarışına sürdüren Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulunan Domenico Tedesco, istifa sorusuna yanıt verdi.

İSTİFA SORUSUNA CEVAP 

Basın toplantısında "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Domenico Tedesco, böyle bir düşüncesinin olmadığını söyleyerek, "Kafamda sıradaki maçlar haricinde hiçbir şey yok. Umarım sorunuz bir şakadır, çılgınca bir soru. Tam enerjiyle işime devam ediyorum." yanıtını verdi. 

''UZMANLIĞIM ŞANS HESAPLAMAK DEĞİL''

Tedesco, Sidiki Cherif'in performansı ve ligin kalan bölümüyle ilgili de konuşarak"Sidiki bugün iyi maç çıkardı. Beklediğimiz her şeyi yapıyor. Çok genç oyuncu. Galatasaray'ın puan kaybı ihtimali için bir şey söylemeyeceğim. Benim uzmanlığım şans hesaplamak değil, benim bahis şirketim yok. Bu da benim uzmanlık alanım değil" dedi. 

Cemre Yıldız
