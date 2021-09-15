AK Parti'li Sürekli, 3. Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Ahilik Haftası kapsamında Bornova ilçesindeki 3. Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sürekli'nin Site Kooperatif Başkanı Yalçın Aktürk ile sitede incelemelerde bulundu.

Ziyarette Sürekli, esnafın, toplumların önünü açan, hatta ilkeleriyle bugüne de ışık tutan bir geleneğin temsilcisi olduğunu kaydederek, "Ziyaretimizde gördük ki, 3. Sanayi Sitesi'nin yerel sorunları, alt yapı şikayetleri ayyuka çıkmış. Muhataplarından ses yok. Manda Çayı pis kokusuyla neredeyse atölyelerinin, tezgahlarının ortasından geçiyor. Otopark sorunu kangrene dönüşmüş. Bu ezayı hiç hak etmiyorlar. CHP'li belediyeler yıllarca sırtını dönmüş ve burayı kaderine terk etmiş. Bu sorunların sonuna kadar takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

3. Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Yalçın Aktürk sitelerinin ortasından geçen Manda Çayı'nın koku, kirlilik ile otopark sorununun had safhaya ulaştığını belirtti.

Sorunun çözümünün İzmir Büyükşehir Belediyesinin tasarrufunda olduğunu hatırlatan Sürekli, şunları kaydetti:

"Sitemizin bu sorunları yeni değil. Hatta bu sorunlar sadece sitemizin değil tüm İzmir'in sorunu. Biliyoruz, 3. Sanayi Sitesi bu iki meseleyi yıllardır bir kambur gibi sırtında taşıyor. Ancak ne yazık ki, çözüm anahtarı bizde değil, CHP'li yerel idarenin elinde. AK Parti grubu olarak belediye meclislerinde, sıklıkla gündeme getiriyor, çözüm yollarını gösteriyoruz ama nafile. Bu konuda yol alınamamasının en önemli nedeni niyet. Çözmeye niyetleri olmalı. Çözüm yolu belli çünkü. Birincisi, dere ıslahlarını doğru bir şekilde yapacaklar, ikincisi de alt yapıyı yenileyip kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını ayıracaklar. Hayalleri büyük ama gerçekleri yok. Çözüm için adım atmazlarsa yüzme hayalleri, hayal olarak kalacak. En köklü sitelerimizden olan 3. Sanayi Sitemizde faaliyet gösteren esnafımızın bu dertleri yılların ihmalinden kaynaklı. Manda Çayı, pis kokusuyla neredeyse atölyelerinin, tezgahlarının ortasından geçiyor. Otopark sorunu kangrene dönüşmüş. Bu ezayı hiç hak etmiyorlar. Ancak şunu bilin ki, bizi, bakanlıklarımızı ilgilendiren her konuda çözüm ortaklığına hazırız. Katkı koymaya hazırız. Merkezi hükümet olarak, yetkimizde ya da değil; İzmir'in, İzmirli üreticinin kayıtsız şartsız yanında oluruz. KOBİ'lerimizin mesleki, ekonomik sorunlarını 20 yıldır pek çok destek ve projeyle çözmeye çalıştık. Büyümelerinin önünü açmak için çalışıyoruz. Yerel sorunlarının çözümünde de takipteyiz."