AK Parti'li Sürekli, 3. Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'li Sürekli, 3. Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti

AA / Tezcan Ekizler - Haberler | Politika
AK Parti'li Sürekli, 3. Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Ahilik Haftası kapsamında Bornova ilçesindeki 3. Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Ahilik Haftası kapsamında Bornova ilçesindeki 3. Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sürekli'nin Site Kooperatif Başkanı Yalçın Aktürk ile sitede incelemelerde bulundu.

Ziyarette Sürekli, esnafın, toplumların önünü açan, hatta ilkeleriyle bugüne de ışık tutan bir geleneğin temsilcisi olduğunu kaydederek, "Ziyaretimizde gördük ki, 3. Sanayi Sitesi'nin yerel sorunları, alt yapı şikayetleri ayyuka çıkmış. Muhataplarından ses yok. Manda Çayı pis kokusuyla neredeyse atölyelerinin, tezgahlarının ortasından geçiyor. Otopark sorunu kangrene dönüşmüş. Bu ezayı hiç hak etmiyorlar. CHP'li belediyeler yıllarca sırtını dönmüş ve burayı kaderine terk etmiş. Bu sorunların sonuna kadar takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

3. Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Yalçın Aktürk sitelerinin ortasından geçen Manda Çayı'nın koku, kirlilik ile otopark sorununun had safhaya ulaştığını belirtti.

Sorunun çözümünün İzmir Büyükşehir Belediyesinin tasarrufunda olduğunu hatırlatan Sürekli, şunları kaydetti:

"Sitemizin bu sorunları yeni değil. Hatta bu sorunlar sadece sitemizin değil tüm İzmir'in sorunu. Biliyoruz, 3. Sanayi Sitesi bu iki meseleyi yıllardır bir kambur gibi sırtında taşıyor. Ancak ne yazık ki, çözüm anahtarı bizde değil, CHP'li yerel idarenin elinde. AK Parti grubu olarak belediye meclislerinde, sıklıkla gündeme getiriyor, çözüm yollarını gösteriyoruz ama nafile. Bu konuda yol alınamamasının en önemli nedeni niyet. Çözmeye niyetleri olmalı. Çözüm yolu belli çünkü. Birincisi, dere ıslahlarını doğru bir şekilde yapacaklar, ikincisi de alt yapıyı yenileyip kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını ayıracaklar. Hayalleri büyük ama gerçekleri yok. Çözüm için adım atmazlarsa yüzme hayalleri, hayal olarak kalacak. En köklü sitelerimizden olan 3. Sanayi Sitemizde faaliyet gösteren esnafımızın bu dertleri yılların ihmalinden kaynaklı. Manda Çayı, pis kokusuyla neredeyse atölyelerinin, tezgahlarının ortasından geçiyor. Otopark sorunu kangrene dönüşmüş. Bu ezayı hiç hak etmiyorlar. Ancak şunu bilin ki, bizi, bakanlıklarımızı ilgilendiren her konuda çözüm ortaklığına hazırız. Katkı koymaya hazırız. Merkezi hükümet olarak, yetkimizde ya da değil; İzmir'in, İzmirli üreticinin kayıtsız şartsız yanında oluruz. KOBİ'lerimizin mesleki, ekonomik sorunlarını 20 yıldır pek çok destek ve projeyle çözmeye çalıştık. Büyümelerinin önünü açmak için çalışıyoruz. Yerel sorunlarının çözümünde de takipteyiz."

AK Parti'li Sürekli, 3. Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti

AK Parti'li Sürekli, 3. Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti

AA / Tezcan Ekizler - Son Dakika Haberleri
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde

 AK Partili Bülent Turan'dan siyaset kulislerini sallayacak CHP iddiası: HDP kimi isterse o aday olacak

AK Partili Bülent Turan'dan siyaset kulislerini sallayacak CHP iddiası: HDP kimi isterse o aday olacak

 AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)

AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Yevgeniy Ziniçev Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Bensu Soral Demet Özdemir Kaan Yıldırım
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri İbrahim Altay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti'li Sürekli, 3. Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 12:13:11. #1.17#