Esnafa destek çağrısı
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Esnafa destek çağrısı

10.12.2020 14:50 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:55
Esnafa destek çağrısı

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi, Düzce Lokantacılar Odası Başkanı Atilla Şişman, pandemi sürecinde lokantaların ve kafeteryaların kapatıldığını belirterek, gel-al ve paket servislerinde yerel işletmelerin tercih edilmesini istedi.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi, Düzce Lokantacılar Odası Başkanı Atilla Şişman, pandemi sürecinde lokantaların ve kafeteryaların kapatıldığını belirterek, gel-al ve paket servislerinde yerel işletmelerin tercih edilmesini istedi.

Şişman, korona virüs pandemisi sürecinde en çok yeme-içme sektörünün mağduriyet yaşadığını kaydetti. Pandemi kısıtlamaları kapsamında lokanta ve kafeteryaların kapatıldığını, sadece gel-al ve paket servisinin yapılabildiğini anlatan Şişman, "Bu süreçte esnafımızın mağduriyetlerinin kısmen de olsa giderilebilmesi için kısıtlama günlerinde çalışma izin belgelerini ücretsiz verdik. Oda olarak üyelerimize yasal çerçevede verilebilecek her türlü desteği vermekteyiz. İl Hıfzıssıhha Kurulu ve yetkili mercilerle sürekli istişare halindeyiz. Üyelerimizin bu zor süreci daha az mağduriyetle atlatabilmeleri için çabalıyoruz" dedi.

Şişman, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Çok zor bir süreçten geçiyoruz, on binlerce çalışanımız bu süreçte işsiz kaldı işletmelerimizin yarısından fazlası kapalı, en azından paket servisi ile ayakta kalmaya çalışan esnafımıza sahip çıkalım. Gelin alışverişinizi size en yakın yerel esnaftan yapın. Çünkü yerel esnaftan alışveriş ekonomiye can vermek demektir. Çünkü küçük esnaf bizi biz yapan milli ve yerli değerlerimize sahip çıkandır. Yerel esnaftan alışveriş demek paranın ülke ekonomisinde kalması, ilimizin kalkınması demektir. Gün birlik günü, gün esnafa sahip çıkma günüdür" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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