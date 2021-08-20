Esnaf ve nakliyeciler Ordu Caddesi'nin trafiğe kapatılmasını protesto etti
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Esnaf ve nakliyeciler Ordu Caddesi'nin trafiğe kapatılmasını protesto etti

Esnaf ve nakliyeciler Ordu Caddesi'nin trafiğe kapatılmasını protesto etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH, Laleli'nin en işlek caddelerinden biri olan Ordu Caddesi'nin yayalaştırma kapsamında günün belirli saatleri trafiğe kapatılmasının ardından, bir grup esnaf ve nakliyeci işlerinin aksadığını belirterek, durumu protesto etti.

FATİH, Laleli'nin en işlek caddelerinden biri olan Ordu Caddesi'nin yayalaştırma kapsamında  günün belirli saatleri trafiğe kapatılmasının ardından, bir grup esnaf ve nakliyeci işlerinin aksadığını belirterek, durumu protesto etti.

Fatih'e bağlı önemli bir çekim merkezi olan ve her gün dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda turiste ev sahipliği yapan Laleli semtindeki Ordu Caddesi ve çevresindeki sokaklar, 10.00-21.00 saatleri arasında resmi, lojistik ve turistik araçlar dışında trafiğe kapatıldı. Buna göre; yayalaştırılan cadde ve sokak üzerinde iş yeri ve işletmecileri bulunanlar yükleme, boşaltma ve diğer işlemlerini yalnızca gece 21.00'den sabah 10.00'a kadar gerçekleştirebilecek. 16 Ağustos Pazartesi hayata geçirilen kararla mağdur olduklarını belirten bir grup esnaf ve nakliyeci işlerinin aksadığını belirterek durumu protesto etti. 

Beyazıt Tramvay Durağı önünde bir araya gelen  esnaf ve nakliyeciler açıklama yaptı. Esnaf, sabah 10.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında dükkanları için taşınılacak yükleri olduğunu belirtti.

"ESNAFIN MAĞDURİYETİ BİR YANA HAMALLARIN MAĞDURİYETİ BİR YANA"

Grup adına konuşan Aydın Goşut  "Herkes ekmeğinin derdinde. Esnafın mağduriyeti bir yana hamalların mağduriyeti bir yana. Yetkililerin önerdiği araçlar Laleli'de yük taşıyacak kapasitede değil. Herkes ekmeğinin derdinde. Bir an önce bir çözüm olsun ve sesleri duyulsun. Belediyeye gidiyorlar, belediyeden herhangi bir evrak almak istiyorlar ama evrağı vermiyorlar. Yaklaşık bir haftadır bütün motorlara el konuldu. Peki bu çuvallar kargoya nasıl geçecek? Bu bir ekmek darbesidir" ifadelerini kullandı.

"TURİSTE YAYALAŞTI ANCAK HALKINA İŞİ BİTİRDİ"Yıllardır Laleli'de esnaf olduğunu belirten Erdal Altuntaş "Bu uygulama 15 sene önce alınmış bir karar. Bu karar turisti etkiliyor, esnafı etkiliyor, kargocuyu etkiliyor. Beyazıt İstanbul'un ticaret merkezi. Buraya gelen yükler nasıl taşınacak? 100-150 tane kargo var. Madem bu proje vardı bu kargolara neden ruhsat verdiniz? Bunun alt yapısını hazırlamadan yolları kapattınız. Sözde yayalaştırma projesi ile turiste yayalaştırdın ama kendi halkına işi bitirdin"dedi

Esnaf Ahmet Ören ise "4 bin esnaf var. Bu esnaftan birer çuval çıktığı zaman bu mallar nereye gidecek. Benim siparişim var nasıl götüreceğim? El arabasıyla götüremiyorum, motorla götüremiyorum. Şu an 20 bin insan Aksaray'dan inip Kapalı Çarşı'ya yaya geliyor. Bunlar mecbur mu oradan buraya yaya gelsinler" şeklinde konuştu.

(Fotoğraf)


Esnaf ve nakliyeciler Ordu Caddesi'nin trafiğe kapatılmasını protesto etti
Esnaf ve nakliyeciler Ordu Caddesi'nin trafiğe kapatılmasını protesto etti
Esnaf ve nakliyeciler Ordu Caddesi'nin trafiğe kapatılmasını protesto etti
Esnaf ve nakliyeciler Ordu Caddesi'nin trafiğe kapatılmasını protesto etti
Esnaf ve nakliyeciler Ordu Caddesi'nin trafiğe kapatılmasını protesto etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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