Esnaf umudunu yeni ekonomik pakete bağladı
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Esnaf umudunu yeni ekonomik pakete bağladı

09.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:01
Esnaf umudunu yeni ekonomik pakete bağladı

Erzurum Matbaa, Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, "Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak olan yeni ekonomik paketinde küçük esnaf ve sanatkar göz ardı edilmemeli." dedi.

Erzurum Matbaa, Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, "Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak olan yeni ekonomik paketinde küçük esnaf ve sanatkar göz ardı edilmemeli." dedi.

Hikmet Karaca yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin ekonomik şartları ve sorunları göz önünde bulundurularak yeni teşvikler çıkarılmasını isteyerek, "Eğer yeni bir teşvik yasası çıkacaksa da, mevcut esnaf mutlaka korunmalı, hatta küçük işletmelerde teşvikten faydalanan sigortalı sayısı 1'e kadar indirilmelidir. Stopaj vergisiyle beraber bir asgari ücretlinin SSK primi 1,350 TL'yi, en düşük basamaklı BAĞ-KUR sigortalısının primi ise 1,200 TL'yi bulmaktadır, Bölgemizin ekonomik şartları göz önünde bulundurularak SSK ve BAĞ-KUR primlerinde de mutlaka indirime gidilmeli ve en az yüzde 50'lere varan oranlarda aşağı çekilmelidir" dedi.

Bölge ekonomisinde çakıl taşı görevi yapan ve halihazırda aktif ticari faaliyetini devam ettiren esnaf ve sanatkarın korunması ve desteklenmesi, ağır kış şartlarının yanı sıra pandemi nedeniyle uzun süre kapalı kalan esnafın durumu da göz önünde bulundurularak, uygulamadan kaldırılan eski teşvik yasalarından daha iyi bir yasa çıkartılması gerektiğini dile getiren Karaca, "Şehrimizde yaşanan ekonomik durgunluğun önüne geçilebilmesi için, Hükümetin bir an önce kanuni bir değişiklik yaparak bir asgari ücretlinin aylık stopaj vergisiyle birlikte 1,350 TL'yi bulan SSK primlerini aşağı çekmesi gerekmektedir, aynı oranda BAĞ-KUR Primlerini de aşağı çekilmelidir. Erzurum'unda içinde bulunduğu bölgemizde bütün teşviklerin sonlandırılması ekonomiye büyük darbe vurduğu gibi işsizliği de yeniden arttırmıştır" diye konuştu.

Konuyla ilgili olarak yetkililere yeni teşvik yasalarının çıkartılması hususunda gerek yazılı gerekse sözlü bilgi verdiklerini dile getiren Karaca, daha sonra şunları kaydetti; "Ayrıca milletvekillerimizle de görüşerek konuyla ilgili girişimlerde bulunmalarını talep ettik. Günümüz iş dünyasını zorlayan ekonomik şartlar, yeni teşviklere ihtiyaç duymaktadır.

Yeni teşviklerin çıkmaması halinde, yatırım ve istihdam yönünden sıkıntı çeken bölgenin ve dolayısı ile ilimizin ekonomik sorunlarını daha da artacaktır. Özellikle sigorta ve bağkur prim yükünü hafifleten yasaların çıkmaması durumunda sigortalı çalışanın azalacağı ve kayıt dışının artacağı bir gerçektir. Yüksek prim ve vergilerin ülke ekonomisine hiçbir katkısı olmaz. Başta Erzurum olmak üzere birçok ilde yatırımlar durma noktasına gelmiştir.

Yeni teşvik paketleri sadece yeni yatırımlara destek vermekte, oysa çıkacak yasaların mevcut işletmelere katkı sağlaması gerekir. Mevcut işletmelerin sağlıklı bir şekilde ekonomiye ve istihdama katkısı için bölgesel bazda mutlaka yeni teşviklerin çıkartılması gerekir."

Hükümetin yeni ekonomik eylem planından küçük esnaf ve sanatkarın, Halk Bankası aracılığı ile kullandığı kredilerin faizsiz olarak en az bir yıl ertelenmesi, Esnafın ödemede güçlük çektiği ve çok yüksek olan SSK ve BAĞ-KUR primlerinde indirime gidilmesi, sicil affı yasasının yeniden yürürlüğe girmesi gibi önemli beklentilerimiz var." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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