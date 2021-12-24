Esnaf Odasından 3 mahalleye yeni durak

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, vatandaşlardan gelen talep üzerine Alaşehir Şoförler ve Otomobilciler, Otobüsçüler, Kamyoncular, Kamyonetçiler, Minibüsçüler Esnaf Odası 3 yeni yolcu bekleme durağı yaptı. Alaşehir-Kiraz Karayolu Uluderbent Mahallesi güzergahında bulunan Galericiler Sitesi, Hacıaliler Mahallesi ve Girelli Mahallelerine yapılan 3 yeni durağın 9 bin TL'ye mal olduğu öğrenildi.

Alaşehir Şoförler ve Otomobilciler, Otobüsçüler, Kamyoncular, Kamyonetçiler, Minibüsçüler Esnaf Odası başkanı Şevki Ağırbaş, "Üyelerimiz tarafından, Alaşehir-Kiraz Karayolu üzeri Uluderbent Mahallesi güzergahında bulunan Galericiler Sitesi, Hacıaliler ve Girelli Mahallelerinde yolcu bekleme durağı bulunmadığı talebi geldi. Biz de bu talebi değerlendirerek, 3 noktaya 3 adet yolcu bekleme durağı yaptık. Bundan böyle, yağmurlu, soğuk ve sıcak günlerde araç bekleyen vatandaşlarımız durakta rahat bir şekilde araç bekleyebilecekler. Yaklaşık 9 bin TL'ye mal olan duraklarımız, vatandaşlarımıza ve üyelerimize hayırlı olsun." dedi. - MANİSA