Esnaf Odaları Birlik Başkanı Coşkun fırınları gezdi: "Sıkıntı yok, bakkal ve marketlere ekmek gidiyor"

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Esnaf Odaları Birlik Başkanı Muharrem Coşkun, sosyal medyada ekmek satışı olamayacağı algısı sonrası sabah erken saatlerde fırınları gezdi. Coşkun, "Sosyal medyada algı operasyonu yapıldı. Sabah erken saatlerde fırınları gezdik. Hiçbir sıkıntı yok. Bakkal ve marketlere ekmek gidiyor" dedi.

Sosyal medyada bakkal marketlerde bugünden itibaren ekmek satılmayacağı algısı üzerine Zonguldak Esnaf Odaları Birlik Başkanı Muharrem Coşkun, erken saatlerde fırınlarda gezdi. Yaşanan zamların ardından ekmek maliyetleri ve girdi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle fırınların bakkal ve marketlere ekmek vermeyecek algısı sonrası fırıncılar kendi aralarında toplantı yaparak görüş birliğine vardı. Sabah erken saatlerde araçlara yüklenen ekmekler bakkal ve marketlere gönderildi.

"Hiçbir sıkıntı yok"

Sabah erken saatlerinden itibaren fırınları gezdiğini ve herhangi bir sıkıntının olmadığını ifade eden Zonguldak Esnaf Odaları Birlik Başkanı Muharrem Coşkun, "Dün yerel medya ve sosyal medya da bir algı operasyonu yapıldı. Arkadaşlar kendi aralarında bir toplantı yaptı. Ekmek maliyetleri ve girdi maliyetleri yükseldi. Kar marjı konusunda anlaşmışlar bakkal ve marketlere teklifte bulundular. Ekmek gıda kategorisine göre normal kar marjları belli. Rayiç bedellerinin yüzde 85'nin üzerinde fatura kesemeyecekleri ekmek ıskonto veremeyecekleri için kendi aralarında görüş birliğine varıp arkadaşlara teklif yapıp kabul eden arkadaşlarımıza ekmekler market ve bakkallara gidiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Sabah 5'te geldim arkadaşlarımız imalatlarına devam ediyorlar. Kasaları dizmişler arabalara yüklemişler. Bakkal ve marketlere servis ediyorlar en ufak bir sıkıntı yok. Ben arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"400 gram ekmek 4 lira"

Ekmek zammı ilgili açıklamalarda bulunan Zonguldak Esnaf Odaları Birlik Başkanı Muharrem Coşkun, "Arkadaşlarımız fiyat konusunda ise şöyle bir görüş birliğine varmışlar. 200 gram ekmek çok kalırsa haşlanıyor. Az kalırsa da pişmiyor. Bu konuda sıkıntı olduğu için 200 gram ekmek çıkartmıyorlar. 400 gram ekmeği 4 liradan satıyorlar. Ekmeğin fiyatında bir değişiklik yok" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK