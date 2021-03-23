Esnaf ile zabıta arasında sopa ve demir sandalyelerin kullanıldığı kavga; 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Esnaf ile zabıta arasında sopa ve demir sandalyelerin kullanıldığı kavga; 3 yaralı

23.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:17
Esnaf ile zabıta arasında sopa ve demir sandalyelerin kullanıldığı kavga; 3 yaralı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, minibüslerde gıda ürünü satan kişilere müdahale etmek isteyen zabıta ekipleri ile esnaf arasında kavga çıktı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, minibüslerde gıda ürünü satan kişilere müdahale etmek isteyen zabıta ekipleri ile esnaf arasında kavga çıktı. Olayda, 3 zabıta memuru yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Karabağlar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Karabağlar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, şikayet üzerine sanayi sitesi içerisinde, minibüslerden gıda ürünü satan kişilere yönelik denetim düzenledi. Ekiplerin, minibüslerin önüne konulan tenteler, masa ve sandalyeleri aldığı sırada sanayi sitesindeki esnaf duruma müdahale etmek istedi. Bu sırada, zabıta  ekipleri ile site esnafı arasında kavga çıktı. Sopaların ve demir sandalyelerin de kullanıldığı kavgada, 1 zabıta memuru başından yaralanırken, 1'inin burnu, 1'inin ise kolu kırıldı. Yaralanan 3 memur, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Memurların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişiyi ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.


Esnaf ile zabıta arasında sopa ve demir sandalyelerin kullanıldığı kavga; 3 yaralı
Esnaf ile zabıta arasında sopa ve demir sandalyelerin kullanıldığı kavga; 3 yaralı
Esnaf ile zabıta arasında sopa ve demir sandalyelerin kullanıldığı kavga; 3 yaralı
Esnaf ile zabıta arasında sopa ve demir sandalyelerin kullanıldığı kavga; 3 yaralı
Esnaf ile zabıta arasında sopa ve demir sandalyelerin kullanıldığı kavga; 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Jason Statham Kıvanç Tatlıtuğ Berrak Tüzünataç
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Uygun Rıza Çalımbay Cevdet Kömürcüoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esnaf ile zabıta arasında sopa ve demir sandalyelerin kullanıldığı kavga; 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 14:21:12. #1.14#
title