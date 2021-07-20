Esmeray kimdir? Esmeray ne zaman öldü?

1960 yılında Emirgan Ortaokulu'nun son sınıfındayken İstanbul Şehir Tiyatrosu'na eğitimini yarıda bırakarak girdi ve Çocuk Bölümü'nde ilk kez sahneye çıktı. Oyuncu ve şarkıcı Esmeray'ın hayatı gündemde yoğun olarak aranıyor. Esmeray 25 Şubat 1949 tarihinde doğdu ve 25 Mart 2002'de hayatını kaybetti. Şehir Tiyatrolarında 5 yıl görev yaptı. Tiyatro sahnesine 1974 yılında veda etti. Peki, Esmeray kimdir? Esmeray kaç yaşındaydı, nereli? Esmeray mesleği nedir? Esmeray hayatı ve biyografisi nedir?

Esmeray kimdir? Esmeray ne zaman öldü? sorularının yanıtı araştırılıyor. Oyuncu ve şarkıcı Esmeray'ın hayatı gündemde yoğun olarak aranıyor. Esmeray 25 Şubat 1949 tarihinde doğdu ve 25 Mart 2002'de hayatını kaybetti. Şehir Tiyatrolarında 5 yıl görev yaptı. Tiyatro sahnesine 1974 yılında veda etti. Peki, Esmeray kaç yaşındaydı, nereli? Esmeray mesleği nedir? Esmeray hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ESMERAY KİMDİR?

Beş yıl kadar Şehir Tiyatroları'nda çalıştı. Ondan sonra özel tiyatrolara geçti ve ilk olarak Dormen Tiyatrosu'nda Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu oyununda oynadı. Daha sonra sırasıyla Avni Dilligil, Özlem, Özlem Taşdelenler, Sezer Sezin Tiyatroları'nda oyunculuk yaptı. Tiyatrolara 1974 yılında Muammer Karaca ile oynadıkları Mart Bakanı ile veda etti. Sev Kardeşim ve Zilli Nazife adlı fimlerde rol almasıyla birlikte Unutama Beni filminde de misafir oyuncu olarak yer aldı.

Neriman Altındağ Tüfekçi'nin yönettiği koroda müziğe adım attı. 1973'te Kim Bunlar? topluluğunun solistliğini yaparken, toplulukla birlikte çıkardıkları "Kim Bunlar?" adlı plağın A yüzünde seslendirdiği "100 Kerre 1000 Kerre" adlı şarkıyla müzik dünyasına adım atmış olmasına rağmen plağın üstünde adı dahi yazmıyordu. Akabinde TRT'nin düzenlediği ve bir daha da tekrarı olmayan 1. Toplu İğne Beste Yarışmasında bestelerinde Erol Tanır imzası geçen eşi Şemi Diriker'in bestesi olan "Unutama Beni" ile birincilikte adını duyurdu ama uzun bir zaman Unutama Beni'yi ekranda seslendiremedi ve bu plaktan sonra yaptığı 45'liklerle de TRT denetimine takıldı. Aynı yıl bir profesyonel olarak ilk defa Küçük Bebek Belediyesi Gazinosu'nda sahne aldı. 1975 yılında ilk longplay çalışması yayınlanamayınca TRT'yi sözlü olarak halka şikayet etti. 1977'de yaptığı "Gel Tezkere" plağıyla ikinci büyük çıkışını yaptı ve sonraki yıllarda asker şarkıları söylemeye devam edip halkın büyük beğenisini kazandı.

1978 yılında Eurovision Türkiye finalinde kendine özgü eserleriyle bilinen Ertan ve Funda Anapa, Melike Demirağ, Kerem Yılmazer ve İskender Doğan'la birlikte oluşturdukları "Grup Sekstet" grubuyla Türkiye finali ön elemelerine Atilla Özdemiroğlu'nun bestelediği, Şanar Yurdatapan'ın sözlerini yazdığı ve Lale Mansur'un koreografisini hazırladığı "İnsanız Biz" şarkısıyla katıldılar. Ancak ön elemede elendiler.

Günümüze kadar dokuz adet 45'lik, dört adet LP ve Kağıt Mendil isimli bir adet kaset çalışması yapan Esmeray, 1981 yılında yayınlanan Sürpriz 81 albümünde Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirdi. 1986'da profesyonel sahne çalışmalarına son verdi ve bu tarihten sonra "Alıştık Artık" adlı televizyon programında uzun süre Ayşegül Atik ve Ali Atik'le birlikte rol aldı. Daha sonra Küçük Besleme, Reyting Hamdi gibi çeşitli televizyon dizilerinde de çalışmalar yaptı. Son olarak 1995 yılında Nedim Saban Tiyatrosu'nda "Oscar" adlı oyun ile tekrar tiyatroya döndü. 2000 yılında "Hep Aynı Yaygara" ve "Dilekçe" oyunlarında rol aldı. 2000 yılında yayınlanan Eski Dostlar albümüyle tekrar müzik çalışmalarına hız veren Esmeray, ayrıca televizyon dizilerinde oyunculuk yapmaya devam ederek sanat hayatını sürdürmüştür.

ESMERAY NE ZAMAN ÖLDÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Yakalandığı kanser hastalığı sonrası geçim sıkıntısı çeken sanatçı, hastane masraflarını karşılayamadığı haberinin yayılmasından sonra Esmeray'ın tedavi masraflarını Türk Silahlı Kuvvetleri üstlenmiştir. Tedaviye başlandıktan kısa bir süre sonra sağlık durumu iyiye gitmiş, evinde devam eden tedavisine doktoru Albay Prof. Mustafa Yaylacı'dır[1]. Tüm çabalara rağmen de sanatçı 25 Mart 2002'de hayatını kaybetmiştir. Sanatçı Esmeray Zincirlikuyu Mezarlığı'nda yatmaktadır.

Diskografi

• 100 Kere 1000 Kere - Sen (1973)

• Unutma Beni - Ayrılık Olsa Bile (1974)

• Elveda Yavrularım - İlk Muhabbet (1975)

• "Antalya'ya Koş - Antalya'ya Koş (Enstrumantal)" (1975)

• Soruyor Musun? - Garip Aman (1975)

• Yayınlanmaz (Albüm, Kasım 1975)

• 13.5 - Büyümsün (1976)

• Oylum Oylum...- Bir Gün Gelecek (1976)

• Gel Tezkere Gel - Yollara Düştüm (1977)

• Yollar Yollar - Lanet (1977)

• İnsanız Biz - Vur Şu Sazın Tellerine (Ertan Anapa, Funda Anapa, İskender Doğan, Kerem Yılmazer ve Melike Demirağ ile birlikte)

• "Yaz Romancı" (Albüm, 1977)

• Oğlum (1980, Albüm)

• Sürpriz 81 (1981)

• Kağıt Mendil (Albüm, 1993)

• Unutama Beni (2003)

• "Askerin Türküsü" (2008)

Doğum tarihi: 25 Şubat 1949, Emirgân,

Ölüm tarihi ve yeri: 25 Mart 2002, İstanbul,