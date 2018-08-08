Esma Esad Hastaneye Kaldırıldı! (Esma Esad Kimdir?)

Suriye Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Beşşar Esad'ın eşi Esma Esad meme tümörü nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İnternette en çok konuşulanlar arasına giren Esma Esad merak konusu oldu. İşte, Esma Esad hakkında merak edilenler..

ESMA ESAD KİMDİR?

Esma Esad, Londra'da, Cromwell Hastanesi'nde kardiyolog olan Fawaz Akhras'ın ve emekli bir diplomat olan Sahar El-Akhras'ın kızı olarak 11.08.1975'de dünyaya geldi.

Esma Esad 1996 yılında King's College'dan mezun oldu. Esma Esad Üniversiteden sonra, Avrupa ve Doğu Asya müşterileri ile hedge fon yönetimi bölümü Deutsche Bank Grubu'nda işe başladı.

1998 yılında birleşme ve satın almalar konusunda uzmanlaşmış olan JP Morgan'da yatırım bankacılığı bölümünde çalışmaya başladı.

Hafız Esed'in ölümünden sonra, Aralık 2000'de Devlet Başkanı Beşşar Esad ile evlenerek ve Suriye'ye taşınarak bankacılık kariyerini bırakmıştır. Esma Esad'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile olan evliliğinden 3 çocuğu vardır.

Esma Esad, Suriye hükümetinin halkla ilişkilerinin önemli bir parçası olarak analistler ve medya tarafından tarif edilmiştir. Kadın hakları ve eğitimi konusunda ilerici pozisyonlar alarak halk tarafından sevildi.

Giydiği şık tasarımlı kıyafetler de medyanın ilgisini topladı. Suriye ayaklanması sırasında büyük ölçüde sessiz kaldı. Bu yüzden Suriye ayaklanması onun imajına bir darbe vurmuştur.

SURİYE VE İNGİLTERE VATANDAŞI

Ailesi aslen Humus'dan gelen, Sünni ve Suriye kökenlidir. Esma Esad aynı zamanda İngiliz vatandaşlığına sahiptir.

23 Mart 2012 tarihinde, Avrupa Birliği dışişleri bakanları, İngiltere doğumlu Esma Esad'a AB'ye üye ülkelere seyahat yasağı ve bu ülkelerdeki mal varlığının dondurulması gibi bir dizi yaptırım uygulama kararı aldı. İngiltere İçişleri Bakanlığı, AB seyahat yasağının Esma Esad'ın İngiltere'ye girmekten alıkoyamayacağını ama bu koşullarda Esma Esad'ın İngiltere'ye gelmesinin zaten beklenmediğini açıkladı.