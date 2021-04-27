Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yok mu, neden yok, ne zaman başlıyor? EDHO geç mi başlayacak?
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yok mu, neden yok, ne zaman başlıyor? EDHO geç mi başlayacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yok mu, neden yok, ne zaman başlıyor? EDHO geç mi başlayacak?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün tam saatinde başlamadı. Bunun ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak merak edildi. EDHO neden saatinde başlamadı? EDHO bitti mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz saat kaçta başlıyor? Detaylar haberimizde...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ne zaman, saat kaçta başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz saat 20:00'da mi 21:00'da mı başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün yayınlanmayacak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi olacak, bitti mi? ATV yayın akışı! Detaylar haberimizde.

EDHO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? NEDEN GEÇ BAŞLIYOR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz normalde her hafta Salı günleri saat 20:00 'da başlıyordu. Fakat Ramazan ayında ATV'de "Nihat Hatipoğlu ile İftar" programı olduğundan dolayı dizi 25 dakika geç başlayacak. Yani dizi 20:25 'de yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizi final yapmadı veya bitmedi. Sadece 25 dakika geç başlayacaktır.

EDHO NEDEN GEÇ BAŞLIYOR?

Ramazan ayına özel ATV'de her gün 19:35 ile 20:25 arasında "Nihat Hatipoğlu ile İftar" programı olacak. Bundan dolayı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 25 dakika geç başlayacaktır. Kısacası dizinin yeni bölümü 27 Nisan Salı bugün saat 20:25geçe başlıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 - ATV Ana Haber

19:35 - Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:25 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

00:20 - Bir Zamanlar Çukurova

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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