Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine dünya standartlarında önlem atv ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dünya standartlarında aldığı önlemlerle Corona virüsüne (Covid-19) savaş açtı.

Çekimlerin yapıldığı mekanlarda bu güne kadar görülmemiş önlemler alan yapım ekibi hem sektöre hem de Türkiye'ye örnek oldu.

Set ekibi üçe bölündü

Onur Tan, Zübeyir Şaşmaz ve Baran Özçaylan'dan oluşan 3 yönetmenin çalıştığı dizide ekipler 40'ar kişiden oluşuyor. Set ekibi çekimlerin yapıldığı mekanlara girmeden önce özel ekipler tarafından dezenfekte çalışmaları yapılıyor ve insan hayatı ön planda tutuluyor. Oyuncularının ve set ekibinin sağlığının her şeyden üstün tutan yapım, sete gelen karavan, jenaratör ve yemek kamyonları başta olmak üzere günde en az 3 kez dezenfektesini yaptırıyor. Ulaştırma departmanında ki her araca da sık sık dezenfektesini yaptıran yapım, personelin sosyal mesafeye uymasını sağlayarak toplu taşıma yerine tek tek özel araçlarla evden aldırtıyor.

Her ekibe bir ambulans

Alınan bu tedbirlerle yetinmeyen ve insan hayatının önemini bir kez daha gözler önüne seren yapım, sette hazırda ambulans ve sağlık ekipleri bekletiyor. Bekleyen ekipler, çalışanların ve oyuncuları kontrol ederek sağlık taramasını yapıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'u hafife almayan ekip, kendileri için özel yaptırtılan tulumlar ve maskeleri kullanıyor. Ekip çekimlerin yapıldığı mekana kendisinden sonra gelecekler için dezenfektesini yenileterek seti terk ediyor.

Yetkililerin aldığı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını da özenle uygulayan yapım ekibi, 65 yaşın üstünde 2 oyuncusunun sahnelerine de ara verdi. Sabina Toziya ve Turgay Tanülkü'nün sahnelerine bir süre ara veren ekip, oyuncularının da her ihtiyacını karşılanması talimatını verdi.

Başrollerini Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz atv ekranlarında sevenleriyle buluşmaya devam ediyor

Kaynak: Bültenler