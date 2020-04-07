Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. bölüm fragmanı yayımlandı mı? EDHO yeni bölüm yayınlanacak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. bölüm yayımlanacak mı araştırılıyor. EDHO 162. son bölümde, Hızır, Tufan ile iş birliği yapmış ve sonunda Altan'dan kurtulmuştur. Ancak Nasuh ile Feyyaz da Çakırbeyliler'e karşı harekete geçer. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm bu akşam neden yok? EDHO 163. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 163. yeni bölüm 7 Nisan Salı günü ekrana gelmeyecek. Çakırbeyliler'i bitirmeyi amaç edinen Feyyaz, masada ikili oynamaya devam eder, fakat Hızır karşısında Feyyaz hain olduğunu sonuna kadar inkar eder. Feyyaz, gerçekleri açıklayacak mı? EDHO son bölümde neler oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izle...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Ekranların sevilen dizisi EDHO, 7 Nisan Salı günü ekranda olmayacak. Berat Kandili nedeniyle Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili programı yayın akışında yer alıyor. Öte yandan dizinin 163. yeni bölüm fragmanı yayımlanmadı. EDHO yeni bölüm fragmanını haberimizden takip edebilirsiniz.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tufan ile Hızır'ın işbirliği işe yaramış Altan gibi bir beladan sonunda kurtulmuşlardır. Hızır'ın en yakınlarıyla dahi paylaşmadığı gizli planı, anne ve babasının ölüm korkusunu yaşamış olan Hızır Ali'yi çok sinirlendirir. Ona güvenilmediğini ve bir teste tabii tutulduğunu düşünen Hızır Ali, bu durumdan Alparslan'ı sorumlu tutacak ve tüm öfkesini ona yansıtacaktır.

Altan'dan sonra sıra Nasuh ve onunla birlikte hareket eden Feyyaz'a gelir. Nasuh elini kuvvetlendirmek için paralarını dolaylı yoldan da olsa kaptırdığı Kepelilerle işbirliği içine girmek için kolları sıvar. O paralar karşılığında Çakırbeylilere karşı birlikte savaşacaklardır. Feyyaz ise masada ikili oynamaya devam etmektedir. Anlaşmaya oturduğu diğer masanın güçlü bir isminden, etrafındaki aileler de dahil olmak üzere Çakırbeylilerin bitirileceği sözünü alır. Öngörüleriyle hareket eden Alparslan, risk altındaki herkesi biran önce güvenli bir alana göndermek ister. Bu kararın nedeni ise çok geçmeden acı bir şekilde anlaşılacaktır.

Diğer yandan Feyyaz'ı Tipi ve Rafet izlemeye almıştır. Nasuh'la olan görüşmesi sonrasında kıskıvrak yakalanarak, onunla ilgili son kararı verecek olan Hızır'a teslim edilir. Feyyaz hain olduğunu inkar ederek durumu düzeltebileceğini düşünecek ve oğlunun ölümü pahasına gerçekleri söylemeyecektir.