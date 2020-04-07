Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. bölüm fragmanı yayımlandı mı? EDHO yeni bölüm yayınlanacak mı?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. bölüm fragmanı yayımlandı mı? EDHO yeni bölüm yayınlanacak mı? - Haber
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi, Dizi, Magazin, Güncel

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. bölüm fragmanı yayımlandı mı? EDHO yeni bölüm yayınlanacak mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. bölüm yayımlanacak mı araştırılıyor. EDHO 162. son bölümde, Hızır, Tufan ile iş birliği yapmış ve sonunda Altan'dan kurtulmuştur. Ancak Nasuh ile Feyyaz da Çakırbeyliler'e karşı harekete geçer. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm bu akşam neden yok? EDHO 163. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

07.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:22

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 163. yeni bölüm 7 Nisan Salı günü ekrana gelmeyecek. Çakırbeyliler'i bitirmeyi amaç edinen Feyyaz, masada ikili oynamaya devam eder, fakat Hızır karşısında Feyyaz hain olduğunu sonuna kadar inkar eder. Feyyaz, gerçekleri açıklayacak mı? EDHO son bölümde neler oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izle...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Ekranların sevilen dizisi EDHO, 7 Nisan Salı günü ekranda olmayacak. Berat Kandili nedeniyle Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili programı yayın akışında yer alıyor. Öte yandan dizinin 163. yeni bölüm fragmanı yayımlanmadı. EDHO yeni bölüm fragmanını haberimizden takip edebilirsiniz.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tufan ile Hızır'ın işbirliği işe yaramış Altan gibi bir beladan sonunda kurtulmuşlardır. Hızır'ın en yakınlarıyla dahi paylaşmadığı gizli planı, anne ve babasının ölüm korkusunu yaşamış olan Hızır Ali'yi çok sinirlendirir. Ona güvenilmediğini ve bir teste tabii tutulduğunu düşünen Hızır Ali, bu durumdan Alparslan'ı sorumlu tutacak ve tüm öfkesini ona yansıtacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. bölüm fragmanı yayımlandı mı? EDHO yeni bölüm yayınlanacak mı?

Altan'dan sonra sıra Nasuh ve onunla birlikte hareket eden Feyyaz'a gelir. Nasuh elini kuvvetlendirmek için paralarını dolaylı yoldan da olsa kaptırdığı Kepelilerle işbirliği içine girmek için kolları sıvar. O paralar karşılığında Çakırbeylilere karşı birlikte savaşacaklardır. Feyyaz ise masada ikili oynamaya devam etmektedir. Anlaşmaya oturduğu diğer masanın güçlü bir isminden, etrafındaki aileler de dahil olmak üzere Çakırbeylilerin bitirileceği sözünü alır. Öngörüleriyle hareket eden Alparslan, risk altındaki herkesi biran önce güvenli bir alana göndermek ister. Bu kararın nedeni ise çok geçmeden acı bir şekilde anlaşılacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. bölüm fragmanı yayımlandı mı? EDHO yeni bölüm yayınlanacak mı?

Diğer yandan Feyyaz'ı Tipi ve Rafet izlemeye almıştır. Nasuh'la olan görüşmesi sonrasında kıskıvrak yakalanarak, onunla ilgili son kararı verecek olan Hızır'a teslim edilir. Feyyaz hain olduğunu inkar ederek durumu düzeltebileceğini düşünecek ve oğlunun ölümü pahasına gerçekleri söylemeyecektir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. bölüm fragmanı yayımlandı mı? EDHO yeni bölüm yayınlanacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. bölüm fragmanı yayımlandı mı? EDHO yeni bölüm yayınlanacak mı?

Haberin Videosu:

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. bölüm fragmanı yayımlandı mı? EDHO yeni bölüm yayınlanacak mı?
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem' Haber
"Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem"
Yasağı umursamayan gencin ilginç ceza yorumu: Problem değil Haber
Yasağı umursamayan gencin ilginç ceza yorumu: Problem değil
Koronayı fırsata çeviren de var! Anne-kız, siparişlere yetişemiyor Haber
Koronayı fırsata çeviren de var! Anne-kız, siparişlere yetişemiyor
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi Haber
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi
Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı Haber
Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı
Salgında ne zaman rahat nefes alacağız? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haber
Salgında ne zaman rahat nefes alacağız? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
3 ayın ardından Çin'de ilk defa bugün, koronavirüs salgınından dolayı ölüm yaşanmadı
3 ayın ardından Çin'de ilk defa bugün, koronavirüs salgınından dolayı ölüm yaşanmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı
Karantinada cinsel ilişki partisi düzenleyen Kyle Walker'ın online striptiz kanalına katıldığı ortaya çıktı
Karantinada cinsel ilişki partisi düzenleyen Kyle Walker'ın online striptiz kanalına katıldığı ortaya çıktı
Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi
Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi
Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Karantinada olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin saçlarını kesti
Karantinada olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin saçlarını kesti
Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu
Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu
Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur
Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur
Şarkıcı Cenk Eren, salgından sonra evlenecek olan hemşirelerin düğününde sahne alacak
Şarkıcı Cenk Eren, salgından sonra evlenecek olan hemşirelerin düğününde sahne alacak
17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunup 'Sana koronavirüs bulaştırdım' dedi
17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunup "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp
Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak
İstanbul'da bir vatandaş, koronavirüsten korunmak için üzerine un çuvalı geçirdi
İstanbul'da bir vatandaş, koronavirüsten korunmak için üzerine un çuvalı geçirdi
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Cami avlusunda kıyafet çekimi yapan kız kardeşlere polis ekipleri müdahale etti
Cami avlusunda kıyafet çekimi yapan kız kardeşlere polis ekipleri müdahale etti
Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı
Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi
Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt...
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi
Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı
Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Abdulhamit Gül Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilan Çıtak Haluk Levent Demet Akalın Levent Yamanel
Spor Lionel Messi Bülent Uygun Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Nisan Futbolcu Emniyet Müdürlüğü
Şu an buradasınız: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. bölüm fragmanı yayımlandı mı? EDHO yeni bölüm yayınlanacak mı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 10:33:36. #1.15#
title