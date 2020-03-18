Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 161. bölüm fragmanı yayımlandı mı? EDHO 160. bölüm izle EDHO 160. bölüm Salı akşamı ATV'de yayımlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 161. yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Boran'ın yaptıklarını ödetmek isteyen Bicolar, istediklerini elde ederler. Hızır, tüm karşı koyuşlara rağmen dimdik ayakta devam eder. EDHO 160. bölüm ve 161. bölüm detayları haberimizde.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, Altan, Çakırbeylilerin sonunu getirmek için harekete geçmiştir. Bir yandan Hızır, Boran'ın intikamı için Bicoları didik didik aramaya koyulur. Bicoların peşinde olan yalnız Hızır değil, İlyas ile Behzat'da intikam peşindedir. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. bölüm izle...

EDHO 161. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan EDHO, 160 bölümde Boran'ın sonunu ekranlara getirdi. Heyecanı dorukta bırakan dizisinin 161. bölüm fragmanı araştırılıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 161. bölüm fragamnı henüz yayımlanmadı.

160. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hiç vakit kaybetmeden ablalarının intikamını almak için harekete geçen Bicolar, ölümün eşiğinden henüz dönen Boran'a kaderden kaçış olmadığını gösterirler. Boran, onunla ölüme gitmeye razı olan dostlarının önünde kendini siper ederek son nefesini verir. Kardeş gibi gördükleri Boran'ı kaybeden İlyas ve Behzat'ı dizginlemek artık mümkün olmayacaktır.

Hızır'ın Boran ile ilgili kararını öğrenen herkes bir nebze olsun nefes alabilmişken kara haber tez yayılır. Bu habere en çok üzülecek olan kişi ise kuşkusuz hastanede yattığı için "babam" dediği adamın ölürken yanında olamayan Tekin olacaktır. Son hamleden sonra düşmanları Hızır'ın güç kaybetmeye devam ederek yıkılacağını düşünürken unuttukları önemli bir şey vardır. Hızır Çakırbeyli her darbeden sonra biraz daha güçlenir ve daha büyük bir hırsla ayağa kalkar. Nitekim yine öyle olacaktır. Hızır'ın talimatına göre Boran, onu öldürenlerden önce toprağa girmeyecek, Bicoların saklandığı deliği bulmak için gerekirse her taşın altına bakılacaktır.

Altan, Çakırbeylilerle ilgili en başta planladığını başarmış, masayı bölüp parçalamış, yönetmek içinse kolları sıvamıştır. Çıkardığı savaşı en gerisinden izleyen Altan, Hızır'ın Köksal'ı öldürmesiyle birlikte, patlamaya hazır bir bomba gibi ortalarda dolaşan Volkan'ın pimini çekip hedefine fırlatacaktır.