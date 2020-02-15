Eskişehirli 'Toprak Dede' evinin içinde fidan yetiştiriyor

15.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 15.02.2020 09:48

Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı (TEMA) Kurucusu Hayrettin Karaca'nın ağaç sevgisini örnek alan Eskişehirli Osman Ürhan, yıllardır evinin bir bölümünde fidan yetiştiriyor.



Eskişehir'de yaşayan Osman Ürhan, çocukluktan gelen ağaç tutkusunu evinin içine taşıdı. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak isteyen Ürhan, çabalarıyla örnek oluyor. Hayatını ağaçlara adayan Ürhan, evinin bir odasında plastik şişelerin ve saksıların içerisinde yeşerttiği tohumları fidana dönüşünce doğa ile buluşturuyor.



"Gelecek nesiller gölgelerinde gölgelendiği zaman bana mutluluk verir"



TEMA Vakfı Kurucusu Hayrettin Karaca'yı örnek aldığını belirten Osman Ürhan, fidanlarına özenle baktığını söyledi. Konuyla ilgili konuşan Ürhan, "Ağaç sevgisi çocukluğumdan itibaren var. Geçen yıl bir park yapmıştık. İçerisine kendi imkanlarım ile 104 tane fidan diktim. Bu senede 40-50 tane fidanım var ve o fidanları da toprakla buluşturacağım. Doğaya yeşillik olsun, güzellik olsun gelecek nesiller bu ağaçların gölgelerinde gölgelendiği zaman bana mutluluk verir. Köylü çocuğu olduğumuz için ağacın sevgisini biliriz, gölgesinde gölgelenmeyi biliriz bu insanı rahatlatır. Benim için mutluluk verici bir durum" diye konuştu.



"Çocuk gibi sabah-akşam ne kadar uzamışlar diye bakarım"



Evinde yetiştirdiği fidanlara her sabah kalkıp ne kadar uzamışlar diye kontrol ettiğini ifade eden Osman Ürhan, "120 metre kare evimiz var, 2 kişi kalıyoruz. Ağaçların bana hiçbir zararı yok. Ben onlara çocuk gibi sabah-akşam ne kadar uzamışlar diye bakarım, ben onlarla çok mutluyum. Meşe palamudu, erik, çam, sedir, akasya ağaçlarım var. Rengarenk bir ortam olacak. TEMA Vakfı Kurucusu Hayrettin Karaca'nın izinden gidiyoruz, gitmeye çalışıyoruz layık olabiliyorsak ne mutlu bize. İki çocuğum var, torunum var. Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak adına katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bizlere" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA