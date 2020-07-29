ESKİŞEHİR Trafikte tartıştığı otobüs şoförüne satırla saldırdı
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ESKİŞEHİR Trafikte tartıştığı otobüs şoförüne satırla saldırdı

Trafikte tartıştığı otobüs şoförüne satırla saldırdıESKİŞEHİR'de henüz kimliği tespit edilmeyen bir sürücü trafikte tartıştığı halk otobüsü şoförüne satırla saldırdı.

29.07.2020 21:39 | Son Güncelleme: 29.07.2020 21:51

Trafikte tartıştığı otobüs şoförüne satırla saldırdı

ESKİŞEHİR'de henüz kimliği tespit edilmeyen bir sürücü trafikte tartıştığı halk otobüsü şoförüne satırla saldırdı. Ensesinden yaralanan şoför Mustafa K. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Duraktan 26 GA 287 plakalı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk otobüsüne yolcu altıktan sonra kırmızı ışıkta bekleyen şoför Mustafa Kızıldağ'a (43), henüz kimliği tespit edilemeyen bir otomobilin sürücüsü küfür ederek iddiaya göre satırla saldırdı. Ensesinden yaralanan Kızıldağ, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçen şoför Kızıldağ, kendisine satırla saldırdığı öne sürülen otomobil sürüsünden şikayetçi oldu.

Şüphelinin otomobilden küfür ettikten sonra otobüse gelip satırla saldırdığını anlatan halk otobüsü şoförü Mustafa Kızıldağ, 'Tartışma olmadı, direk geldi bana satırla saldırdı. Duraktan çıktım, kırmızı ışıkta durdum. Yanımda otomobille duruyordu, camı açık küfür etti, 'neden yol vermedin' diye. El frenini çekti, yanında bir kadında vardı. Gelip bana saldırdı, satırla. Zaten ben duraktan çıkmıştım, uzaktaydı ki yakın olsa zaten yol verirdim. Şikayetçi oldum, emniyet gerekeni yapacakö dedi.

HER YERDE ARANIYOR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk otobüsü şoförü Mustafa Kızıldağ'ın şikayetinin ardından satırla saldırıda bulunduğu öne sürülen otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Ayrıca başlatılan soruşturma kapsamında olayın meydana geldiği Yunus Emre Caddesi'ndeki mobese ve güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR Trafikte tartıştığı otobüs şoförüne satırla saldırdı

Kaynak: DHA

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