Eskişehir Ticaret Odası'ndan Rektör Erdal'a Ziyaret
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Eskişehir Ticaret Odası'ndan Rektör Erdal'a Ziyaret

Eskişehir Ticaret Odası'ndan Rektör Erdal'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Anadolu Üniversitesinin yeni eğitim-öğretim döneminde hibrit eğitim kararı almasının ardından Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret ederek, görüşlerini iletti.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Anadolu Üniversitesinin yeni eğitim-öğretim döneminde hibrit eğitim kararı almasının ardından Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret ederek, görüşlerini iletti. ETO Başkanı Metin Güler, Rektör Erdal'a Eskişehir'de hizmet sektörünün önemini aktararak pandemi nedeniyle şehrin tüm bileşenlerinin zor günler geçirdiğini ifade etti. Gerçekleşen ziyarette üniversitelerin Eskişehir için taşıdığı potansiyelin altını çizdiklerini aktaran Başkan Güler, Anadolu Üniversitesi'nin aldığı hibrit eğitim kararının hem öğrenciler hem Eskişehir hem de ETO açısından memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal da planlama dahilinde akademik dönemin Ekim ayı içerisinde başlayacağını belirterek, Eskişehir'in bir üniversite kenti olduğunun altını çizdi. Anadolu Üniversitesi olarak 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi için akademik birimlerin, ilgili kurulları ile derslerin özellikleri çerçevesinde eğitim süreçlerini karma şekilde planladıklarını dile getirdi. Rektör Erdal yeni akademik yılda akademik kaliteden ödün vermeden, Yükseköğretim Kurulu Kararları ve Sağlık Bakanlığı tedbirleri doğrultusunda öğrencilerin mümkün olabildiğince kampüste eğitim görmesini arzu ettiklerini ifade etti.

Kaynak: Habermetre

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