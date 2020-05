ESKİŞEHİR Sosyal medyadan dayanışma müzayedesiyle bakkallara borcu olanlar için 31 bin lira topladı

Sosyal medyadan dayanışma müzayedesiyle bakkallara borcu olanlar için 31 bin lira topladı

ESKİŞEHİR'de iş insanı Serkan Can Zengin (35), kendisine bağış olarak gönderilen aralarında daktilo, kitap, eski maç bileti, süs eşyası gibi ürünleri Instagram üzerinden düzenlediği dayanışma müzayedesiyle satarak Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bakkallara borcu olan insanlar için 31 bin 750 lira topladı. Ramazan ayında örnek bir dayanışma sergilemek için böyle bir proje düzenlediklerini ifade eden Zengin, 'Biz bir bakkal defteri kapatmayı düşünüyorduk ama bununla birlikte 6 bakkal defteri kapatıyoruz. Bu bir teşvik etme projesidir. Umarım her yerde her şehirde bu proje başlar' dedi.

Eskişehirli iş insanı ve eğitimci Serkan Can Zengin, ramazan ayında bakkallara borcu olan insanlara yardım edebilmek için Instagram üzerinden 'dayanışma müzayedesi' düzenledi. Çevresinden müzayede için bağışlanan aralarında eski terazi, tablo, daktilo, kitap, eski maç bileti, süs eşyası gibi ürünleri sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak satan Zengin'in yayınına yüzlerce kişi katılarak ürünler için açık attırma ile fiyat teklifleri verdi.

55 DAKİKADA 31 BİN 750 LİRA TOPLANDI

Tepebaşı ilçesinde bağlı yaklaşık 12 bin nüfuslu Yeşiltepe Mahallesi'nde 6 bin lira veresiye borcu olan bir bakkalın borç defterlerini satın alabilmek için başlatılan müzayedede 55 dakikalık canlı yayın ve bağışlarla 31 bin 750 lira toplandı. Sadece eski bir daktilo yayına katılan bir kullanıcı tarafından açık arttırma ile 3 bin 500 liraya satıldı. Eskişehirspor'un 2013 yılında süper ligde mücadele ettiği döneme ait Kayserispor, Sivasspor ve Aksiharspor maç biletleri 250 liraya satıldı. 2012-2013 sezonu UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Eskişehirspor'un İskoçya temsilcisi St. Johnston ile deplasmanda oynadığı ve berabere kaldığı maç bileti ise bin 500 liraya satıldı. Bir bakkalın veresiye defteri için başlatılan yayın sonunda en az 6 bakkal borç defterini kapacak meblağa ulaşıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde otururken insanlara faydalı olabilmek için sosyal sorumluluk projesini geliştirdiklerini ifade eden Zengin, 'Bugün burada yapmak istediğimiz şey aslında biz evimizde otururken, örnek olarak nasıl sosyal sorumluluk projeleri yürütebiliriz diye başladık. Yeşiltepe Mahallesi, Eskişehir'de bildiğimiz bir mahalle. O mahallede gerçekten ihtiyacı olan bir bakkalın borç defterini kapatacağız. Eskişehir'deki bir çok kişinin katkısıyla yapacağız. Hem bağış yapanlar oldu, hem de bu ürünleri satın alarak destek olacağız. Bu Eskişehir'de el birliği ile yapılan güzel bir küçük projenin başlangıcıdır. Birbirine destek olmak, bu toprakların bir geleneği' dedi.

'BİR BAKKAL İÇİN BAŞLADIK, 6 BAKKAL DEFTERİ KAPADIK'

Sosyal medya üzerinden düzenlediği dayanışma müzayedesiyle Yeşiltepe Mahallesi'nde 6 bakkalın veresiye defterini kapatacak bağışa ulaşan Serkan Can Zengin, yoğun talebin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Yayına katılanların hem ürün göndererek, hem de satın alarak destek olduğunu belirten Zengin, 'Instagram hesabı üzerinden bir dayanışma müzayedesi düzenledik. Bu müzayedeye Eskişehir'den bir çok ürün geldi. Bunların içinde daktilo, Eskişehirsporlu futbolcuların kendi giydiği formalar var. Eskişehir'in 1900'lü yılların tablo fotoğrafları, sanatçıların imzalı albümleri gibi bir çok ürün vardı. Bu ürünleri açık arttırma ile satışa sunduk ve canlı yayında alanlar oldu. Bu kadar yoğun talep oldu ki biz bir bakkal defteri kapatmayı düşünüyorduk ama bununla birlikte 6 bakkal defteri kapatıyoruz. Bu bir teşvik etme projesidir. Umarım her yerde her şehirde bu proje başlar' diye konuştu.

YARIN DEFTERLER SATIN ALINACAK

Serkan Can Zengin, toplanan gelirle yarın Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bakkalların borç defterlerini satın alarak ramazan ayında dayanışma sergileyeceklerini de sözlerine ekledi.

