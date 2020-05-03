ESKİŞEHİR Sosyal medyadan dayanışma müzayedesiyle bakkallara borcu olanlar için 31 bin lira topladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ESKİŞEHİR Sosyal medyadan dayanışma müzayedesiyle bakkallara borcu olanlar için 31 bin lira topladı

ESKİŞEHİR Sosyal medyadan dayanışma müzayedesiyle bakkallara borcu olanlar için 31 bin lira topladı
03.05.2020 16:15 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:20

Sosyal medyadan dayanışma müzayedesiyle bakkallara borcu olanlar için 31 bin lira topladıESKİŞEHİR'de iş insanı Serkan Can Zengin (35), kendisine bağış olarak gönderilen aralarında daktilo, kitap, eski maç bileti, süs eşyası gibi ürünleri Instagram üzerinden düzenlediği dayanışma...

Sosyal medyadan dayanışma müzayedesiyle bakkallara borcu olanlar için 31 bin lira topladı

ESKİŞEHİR'de iş insanı Serkan Can Zengin (35), kendisine bağış olarak gönderilen aralarında daktilo, kitap, eski maç bileti, süs eşyası gibi ürünleri Instagram üzerinden düzenlediği dayanışma müzayedesiyle satarak Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bakkallara borcu olan insanlar için 31 bin 750 lira topladı. Ramazan ayında örnek bir dayanışma sergilemek için böyle bir proje düzenlediklerini ifade eden Zengin, 'Biz bir bakkal defteri kapatmayı düşünüyorduk ama bununla birlikte 6 bakkal defteri kapatıyoruz. Bu bir teşvik etme projesidir. Umarım her yerde her şehirde bu proje başlar' dedi.

Eskişehirli iş insanı ve eğitimci Serkan Can Zengin, ramazan ayında bakkallara borcu olan insanlara yardım edebilmek için Instagram üzerinden 'dayanışma müzayedesi' düzenledi. Çevresinden müzayede için bağışlanan aralarında eski terazi, tablo, daktilo, kitap, eski maç bileti, süs eşyası gibi ürünleri sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak satan Zengin'in yayınına yüzlerce kişi katılarak ürünler için açık attırma ile fiyat teklifleri verdi.

55 DAKİKADA 31 BİN 750 LİRA TOPLANDI

Tepebaşı ilçesinde bağlı yaklaşık 12 bin nüfuslu Yeşiltepe Mahallesi'nde 6 bin lira veresiye borcu olan bir bakkalın borç defterlerini satın alabilmek için başlatılan müzayedede 55 dakikalık canlı yayın ve bağışlarla 31 bin 750 lira toplandı. Sadece eski bir daktilo yayına katılan bir kullanıcı tarafından açık arttırma ile 3 bin 500 liraya satıldı. Eskişehirspor'un 2013 yılında süper ligde mücadele ettiği döneme ait Kayserispor, Sivasspor ve Aksiharspor maç biletleri 250 liraya satıldı. 2012-2013 sezonu UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Eskişehirspor'un İskoçya temsilcisi St. Johnston ile deplasmanda oynadığı ve berabere kaldığı maç bileti ise bin 500 liraya satıldı. Bir bakkalın veresiye defteri için başlatılan yayın sonunda en az 6 bakkal borç defterini kapacak meblağa ulaşıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde otururken insanlara faydalı olabilmek için sosyal sorumluluk projesini geliştirdiklerini ifade eden Zengin, 'Bugün burada yapmak istediğimiz şey aslında biz evimizde otururken, örnek olarak nasıl sosyal sorumluluk projeleri yürütebiliriz diye başladık. Yeşiltepe Mahallesi, Eskişehir'de bildiğimiz bir mahalle. O mahallede gerçekten ihtiyacı olan bir bakkalın borç defterini kapatacağız. Eskişehir'deki bir çok kişinin katkısıyla yapacağız. Hem bağış yapanlar oldu, hem de bu ürünleri satın alarak destek olacağız. Bu Eskişehir'de el birliği ile yapılan güzel bir küçük projenin başlangıcıdır. Birbirine destek olmak, bu toprakların bir geleneği' dedi.

'BİR BAKKAL İÇİN BAŞLADIK, 6 BAKKAL DEFTERİ KAPADIK'

Sosyal medya üzerinden düzenlediği dayanışma müzayedesiyle Yeşiltepe Mahallesi'nde 6 bakkalın veresiye defterini kapatacak bağışa ulaşan Serkan Can Zengin, yoğun talebin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Yayına katılanların hem ürün göndererek, hem de satın alarak destek olduğunu belirten Zengin, 'Instagram hesabı üzerinden bir dayanışma müzayedesi düzenledik. Bu müzayedeye Eskişehir'den bir çok ürün geldi. Bunların içinde daktilo, Eskişehirsporlu futbolcuların kendi giydiği formalar var. Eskişehir'in 1900'lü yılların tablo fotoğrafları, sanatçıların imzalı albümleri gibi bir çok ürün vardı. Bu ürünleri açık arttırma ile satışa sunduk ve canlı yayında alanlar oldu. Bu kadar yoğun talep oldu ki biz bir bakkal defteri kapatmayı düşünüyorduk ama bununla birlikte 6 bakkal defteri kapatıyoruz. Bu bir teşvik etme projesidir. Umarım her yerde her şehirde bu proje başlar' diye konuştu.

YARIN DEFTERLER SATIN ALINACAK

Serkan Can Zengin, toplanan gelirle yarın Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bakkalların borç defterlerini satın alarak ramazan ayında dayanışma sergileyeceklerini de sözlerine ekledi.

ESKİŞEHİR Sosyal medyadan dayanışma müzayedesiyle bakkallara borcu olanlar için 31 bin lira topladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haberler
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı Haberler
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım Haberler
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik Haberler
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor
Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı
Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan abi hayatını kaybetti, kardeş ağır yaralandı
Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan abi hayatını kaybetti, kardeş ağır yaralandı
Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum
Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum
Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim
Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim
Kumar baskınında basılan Gelecek Partisi Kurucu İl Başkanı: Çay içtim, kumar oynamadım
Kumar baskınında basılan Gelecek Partisi Kurucu İl Başkanı: Çay içtim, kumar oynamadım
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde son hane küresinden 2 top düştü, çekiliş iptal edilmedi
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde son hane küresinden 2 top düştü, çekiliş iptal edilmedi
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Hatice Çarpar Safiye Soyman
Spor Ali Koç Fatih Terim Ersun Yanal Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: ESKİŞEHİR Sosyal medyadan dayanışma müzayedesiyle bakkallara borcu olanlar için 31 bin lira topladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 17:00:31. #1.15#
title