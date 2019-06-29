Eskişehir Sivrihisar'da Nasreddin Hoca Festivali'ne renkli açılış

Sivrihisar'da Nasreddin Hoca Festivali'ne renkli açılış

Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde başladı.

Sivrihisar Belediyesi'nce organize edilen festivalin açılışına Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ak Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Sivrihisar Kaymakam Vekili İsmail Soykan, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve vatandaşlar katıldı. Nasreddin Hoca'nın mezarını ziyaret eden Vali Çakacak ve beraberindekiler ardından açık hava heykel müzesi yanındaki alanda bulunan fotoğraf ve resim sergisini gezdi. Nasreddin Hoca'nın insanları güldürürken düşündüren bir mizaca sahip olduğunu belirten Vali Çakacak, 'Nasreddin Hoca'nın adını ne zaman duysak, hayalimizde kocaman kavuğu, uzun, beyaz sakalları ile güler yüzlü, tatlı bir insan canlanır. Hemen tebessüm ederiz. O, Türk İslam uygarlığı içerisinde eşsiz yeri olan büyük bir bilgedir. O, sıradan bir bilge veya hukukçu değildir. Hoca, aynı zamanda büyük bir eğitimcidir, nüktedandır. Onun her durumda söyleyecek bir sözü mutlaka vardır. Nasreddin Hoca, bizleri güldürürken düşündürür. Fıkralarında toplumun eksik ve aksak yönlerini gösterir. İnsanları kalplerini kırmadan eleştirir. Şaşırtırken, eleştirirken hep aydınlatır. Hiçbir zaman kimseyle alay etmez, kimseyi küçümsemez. Hoca, bu özellikleriyle çevresinde herkesin sevdiği, akıl aldığı bir insandır. İnsanlara yol gösteren bir önderdir. Toplumsal çarpıklıkları eleştirerek doğru olanın adresini gösterir. Fakat bunu yaparken çok hoşgörülü davranır. Asla yıkıcı olmazö dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye, KKTC, Slovakya, Bosna Hersek, Şili, Bulgaristan ve Polonya'dan halk oyunları ekiplerinin sunduğu gösteriler büyük beğeni topladı. Sahnedeki gösterilerin ardından tüm gruplar, Eskişehir yöresine ait 'Halkalı Şeker' türküsü ile gönüllerince eğlendi.

Kaynak: DHA