ESKİŞEHİR Pazarda sosyal mesafe denetimi Pazarda sosyal mesafe denetimiESKİŞEHİR'de, her hafta Çarşamba günleri kurulan semt pazarında, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta ekiplerince sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı.

Pazarda sosyal mesafe denetimi

ESKİŞEHİR'de, her hafta Çarşamba günleri kurulan semt pazarında, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta ekiplerince sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı. Özellikle kadınların kalabalık oluşturarak, alışveriş yaptığı tezgahlarda ekipler, uyarılarda bulunup yoğunluğu azalttı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'nde her çarşamba günü sokaklara kurulan halk pazarında, yoğun kalabalık olduğu gözlendi. Sabah saatlerinden itibaren Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, giriş-çıkışlara demir bariyer koydu. Girişte herkesin ateşi ölçülürken, maskesi olmayanlara da polis ekiplerince maske dağıtıldı. Pazarda uygulama yapan polis ekipleri, pazarcı esnafı ile alışveriş yapanlara maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle kadınların giyim tezgahlarında kalabalık oluşturduğu ve sosyal mesafeye dikkat etmediği gözlendi. Polis ekipleri, kalabalığın olduğu tezgahlarda, 'Maskemizi takalım, arkadaşlar maske ve sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Şu tezgahları da açalım, çok bitişiğiz. Kendi sağlığımız için biraz birbirimizden uzak duralım? diyerek uyarılarda bulundu.

'KALABALIK, HATA YAPIYORUZ'

Pazara maskesiz gelenler uyarılırken, maske takması sağlandı. Pazarda sosyal mesafeye uymayıp dikkat edilmediğini ifade eden Müzeyyen Yılmaz, 'Koronavirüsten korunamıyoruz, çünkü biz kadınlar ucuz bir şey gördüğümüzde hücum ediyoruz. Korona felan yok burada galiba. Sokaklarda insanlar da maske yok. Pazar çok kalabalık, hepimiz hata yapıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat etmiyoruz' dedi.

Kaynak: DHA