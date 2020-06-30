Eskişehir OSB'de teşvik belgeli yatırımlar artıyor
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Eskişehir OSB'de teşvik belgeli yatırımlar artıyor

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir'de teşvik belgeli yatırımların artmaya devam ettiğini belirterek, yılın ilk 5 ayında Eskişehir'deki teşvik belgeli yeni yatırım tutarının 796 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı.

Eskişehir OSB'de teşvik belgeli yatırımlar artıyor
30.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:41

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan teşvik belgeli yatırımlara ilişkin bir açıklama yaptı. Başkan Küpeli, Eskişehir sanayisinin yeni yatırımlarla büyümeye devam ettiğini belirterek, "Eskişehir sanayisinin yeni yatırımlarla büyümeye devam ettiğini görüyoruz. 2020 yılına büyük umutlarla başlamıştık, ancak ardından gelen Covid-19 pandemisi hem dünyayı hem ülkemizi ekonomik olarak derinden etkiledi, en önemlisi de sanayi üretim merkezlerinin ana pazarlara olan yakınlığının önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Bu süreçte yatırımcılar bazı yatırım kararlarını gözden geçirseler de 'yeni normalle' birlikte ve ekonomide olumlu sinyallerin gelmesiyle, bilhassa sanayi sektöründe yeni yatırımların hızla artmakta olduğunu görüyoruz. Son açıklanan verilere göre 2020 yılının ilk 5 ayında Eskişehir'de 796 milyon TL'lik yeni yatırım için teşvik belgesi düzenlenmiş olup, bu yatırımlar tamamlandığında 500'ü aşkın kişiye yeni iş imkânı sağlayacaktır" dedi.

Eskişehir OSB'ye 138 Milyon TL'lik yeni yatırım

Başkan Küpeli, Eskişehir OSB'ye 138 milyon TL'lik yatırım yapıldığını belirterek, "Geçtiğimiz nisan ayında Eskişehir'de 69 milyon TL'lik yatırım için teşvik belgesi düzenlenirken, mayıs ayındaki teşvik belgeli yeni yatırım tutarı 110 milyon TL'ye ulaşmış durumda. Son 2 ayda toplam 179 milyon TL'lik yeni yatırım için teşvik belgesi düzenlenmiş olması ekonomiye, Eskişehir sanayine ve üretim potansiyeline olan güvenin hızla artmakta olduğunun bir göstergesidir. Son 2 aylık dönemdeki bu yatırımlar tamamlandığında 130'u aşkın kişiye yeni iş imkânı sağlanmış olacaktır. Diğer taraftan son 2 aylık dönemdeki 179 milyon TL'lik bu yatırımın 138 milyon TL'lik bölümü Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilen yeni sanayi yatırımlarından oluşmaktadır" diye konuştu.

Eskişehir OSB önemli yatırımların çekim merkezi

Küpeli, Eskişehir OSB'nin yerli ve yabancı yatırımcıların çekim merkezi olduğunu aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskişehir OSB yönetimi olarak bizlerin büyük çaplı yeni üst ve alt yapı yatırımlarının yanı sıra, sanayicilerimizin de gerçekleştirdiği yeni yatırımlarla hızla büyümeye devam ediyor. Bunun yanında geçtiğimiz günlerde açıklanan verilerde sanayi kesiminde güven endeksinin ve kapasite kullanım oranlarının hızla yükselmekte ve eski düzeyine dönmekte olduğunu gösteriyor. Bizim için önemli bir pazar olan Avrupa ülkelerinin ekonomilerindeki düzelmenin ve sanayi üretiminin buralarda hızlanmasıyla birlikte bu bölgeye olan ihracatımızın tekrar eski düzeyine kısa sürede geleceğine inanıyoruz. Ayrıca Avrupa'daki birçok büyük sanayi grubunun ürün tedarik merkezlerini özellikle uzak doğudan ülkemize kaydırmaya başlamasıyla birlikte, yeni dönemde ülkemizdeki yeni sanayi yatırımlarının büyük bir ivme kazanmasını beklemekteyiz. Bu kapsamda Eskişehir OSB hem yabancı hem de yerli yatırımcılar açısından sunduğu eksiksiz altyapısı ve bir sanayi kenti hüviyetiyle önemli yatırımların çekim merkezi olmayı sürdürmeye devam edecektir."

Kaynak: Bültenler

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