Eskişehir Kurtuluş Savaşı Kadınlarının Heykelleri Yapıldı

Kurtuluş savaşı kadınlarının heykelleri yapıldı

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100'ncü yılı nedeniyle Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü, Kurtuluş Savaşı'na yön veren aralarında Halide Edip Adıvar ve karaya çıkışı sırasında karşılayanlar arasında tek kadın olarak bilinen Sakine Baturay'ın da yer aldığı 15 kurtuluş savaşı kadınının polimer kil sanatıyla küçük heykellerini yaptı. Yüzleri ve kıyafetleri birebir yapılan heykeller özel kutularında Samsun'a gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığı hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü, Atatürk ve 18 silah arkadaşının Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 100'ncü yılında özel bir çalışmaya imza attı. Kurtuluş Savaşı'nda tarihe yön veren kadın kahramanların 80 santim yüksekliğinde heykellerini yapan enstitü, 19 Mayıs günü sergilenmesi için Samsun'a götürdü. Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü sanatsal bebek atölyesinde yaklaşık 3 ayda tamamlanan 15 kadın kahramanın önce polimer kilden yüz şekilleri çıkarıldı. Ardından makyaj ve kostümleri tamamlanan küçük heykeller gerçek kıyafetleriyle hazırlanarak 'kahraman kadınlar' koleksiyonu haline getirildi. Heykeller serisine ise Cennet Vatanın İlk Adım Kadınları? adı verildi.

YÜZLERİ VE KIYAFETLERİ BİREBİR YAPILDI

Enstitüde kadın heykellerini yapan usta öğretici Özlem Işık Sarıhan, savaşa katılarak kadınlığını bile yaşamadan vatan için her şeyini veren kahramanları çalışmanın kendisini gururlandırdığını söyledi. Kadın kahramanların yüzlerini orijinal ve resmi kaynaklı fotoğraflardan bakarak yaptığını ifade eden Sarıhan, 'Kültür Bakanlığı sanatçılarındanım. Heykelleri polimer bebek atölyesinde hazırladık. Polimer özel bir malzeme ve hamur. Heykeltıraşlık gibi düşünebiliriz, yüzlerini kendim şekillendirdim. Araştırarak kaynak üzerinden yapmaya çalıştım. Şekillendirmenin ardından makyaj, saç ve kostüm tasarımı var. Dikim ve tamamlanma aşaması var. Her heykel bebeğin kendisine özgü karakteri ile aksesuarı var. Bunlara çok özenli çalıştık, tabi her heykel bebeğin yapım aşaması çok uzun sürüyor. Bu seriyi gece gündüz 3 ayda tamamladık. Heykeller tamamlandı ve buraya sergiledik. Onları görünce gurur duydum. Çünkü kadınlar, anne olmuş ama kadınlığını yaşamamış, vatan için her şeyini harcamış insanları çalışmak, bu proje ile Samsun'da yer almak bir kadın olarak benim için büyük gurur vericiö dedi.

19 MAYIS'TA SAMSUN'DA SERGİLENECEK

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Durna Gülşen ise hedeflerinin gençlere vatanın kolay kazanılmadığını bu şekilde de göstermek olduğunu söyledi. Milli mücadeleye yön vermiş, kahraman Türk kadınlarının karakterlerine çalıştıklarını kaydeden Gülşen, 'Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkmasının 100'ncü yılında oraya götüreceğiz. Kahraman Türk kadınlarını kadınlar ve gençlerimizle buluşturmak hedefliyoruz. Bu vatan kolay kazanmadı, bunu onlara bu şekilde de olsa aşılamamız gerekiyor. Kadınlarımızın arasında Kara Fatma, bizi çok etkileyen Şerife bacımız var. Bilindiği gibi Şerife bacımız kağnısıyla birlikte savaş için yola çıktığında evladıyla birlikte donarak şehit olan biri. Klavuz Hatice var, düşmanı şaşırtıp, hedefi yanlış gösteren orada düşmanı esir aldıran kahramanımız. Halim çavuşumuz var, asıl adı Halime ama savaş katılmayı istemiş. İzin verilmeyince saçlarını sıfır kestirip erkekmiş gibi savaşa giden kadınımız. Tayyar Rahmiye var, yaralıları hızla revire götürmüş ve bu ismi almış. Sakin hanım, Atatürk'ü Samsun'da karşılayan ilk kadın kahramanımız. Projemizin adı da bu nedenle 'ilk adım' olarak verdik. Bu projede yer alan heykelleri Samsun'a götüreceğizö şeklinde konuştu.

15 KADIN KAHRAMAN

Enstitünün hazırladığı Türk kahraman kadın koleksiyonunda savaş döneminde savunmasız kalan köyde etrafında toplanan köylülere verdiği taktiklerle çeteleri püskürtmeyi başaran Dağ köyü Fatma Çavuş, Fransızlara karşı mücadele veren çetelere katılan Antepli Yirik Fatma, Fransızlara yanlış yol göstererek esir düşmelerini sağlayan kılavuz Hatice, Kastamonu'ya cephane taşırken çocuğuyla birlikte donarak şehit olan Şerife Bacı, Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün yanında görev yaparak sivil olmasına rağmen askeri rütbe alan Halide Edip Adıvar, Mustafa Kemal Atatürk'ü 100 yıl önce Samsun'da karşılayan tek kadın Sakine Baturay, eşiyle birlikte cepheden cepheye gezerek askere yemek yapan ve yaralarını saran Kara Fatma lakaplı Fatma Seber, Afyon savaşına katılarak Tarsus'un kurtulmasına büyük başarılar elde eden Tarsuslu Kara Fatma olarak bilinen Adile Hala, savaşta ziynetlerini satarak askere at, mavzer, elbise ile çizme tedarik ederek binbaşılığa kadar yükselen Ayşe Altıntaş, cephelerde doğrudan çarpışmalara girerek 12 yaşında 'onbaşı' rütbesi alan Onbaşı Nezahat, düşman hattındaki yaralı askerleri sırtında ve hızlıca taşıdığı için 'tayyar' lakabı verilen Tayyar Rahmiye, Aydın'ın kurtuluşunda görev yaparak İstiklal madalyası verilen Çete Emir Ayşe Efe, İzmir ve çevresinde Yunanlılara karşı savaşırken şehit olan Gördesli Makbule, ailesinin savaşa katılmasına izin verilmeyince saçlarını kazıtıp mücadeleye katılan ve uzun yıllar erkek sanılan Halime Çavuş lakaplı Halime Kocabıyık ve savaş sırasında Kastamonu'daki kadınları toplayıp, asker için çorap, kazak, fanila ördürüp cepheye gönderen Hafız Selman İzbeli yer aldı.

Kaynak: DHA