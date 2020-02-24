Eskişehir Kırım Derneği'nin yeni yönetimi belli oldu
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Eskişehir Kırım Derneği'nin yeni yönetimi belli oldu

Eskişehir Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği'nin 23'üncü Olağan Genel Kurulu Odunpazarı Belediyesi Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

24.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:14
Eskişehir Kırım Derneği'nin yeni yönetimi belli oldu

Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Kulübü Derneği'nin 23'üncü Olağan Genel Kurulu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.


Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kırım Tatar Milli Marşının okunması ile başlayan genel kurulda divan başkanlığı görevini Çifteler eski Belediye Başkanı Metin Özen yaparken mevcut başkan Evren Olcay derneğin dönem faaliyetleri hakkında üyelere bilgi verdi. Olcay'ın konuşmasının ardından İbrahim Özbek mali raporu okurken tek liste olarak seçime giren Ercan Bozkurt konuşmasını gerçekleştirdi. Yapılan konuşmaların ardından yapılan oylamada Ercan Bozkurt ve ekibi oy birliği ile Eskişehir Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği yönetimine seçildi. Eskişehir Kırım Derneği yeni yönetiminin önümüzdeki hafta içi yapacağı ilk toplantıda görev dağılımı yaparak faaliyetlerine başlayacağı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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