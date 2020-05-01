Eskişehir'in Taksim Meydanı bu yıl sessizliğe büründü

ESKİŞEHİR'de, Ayhan Hanım' adlı filmin çekimi için plato olarak yapılan İstanbul Taksim Meydanı'nın benzerine, bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çelenk konulamadı.

ESKİŞEHİR'de, Ayhan Hanım' adlı filmin çekimi için plato olarak yapılan İstanbul Taksim Meydanı'nın benzerine, bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çelenk konulamadı. Koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydan sessiz kaldı.

?Yönetmen Levent Semerci'nin, 12 Eylül 1980 darbesine giden süreci anlattığı 'Ayhan Hanım' adlı filmin çekimlerinin bir bölümü Eskişehir'de yapıldı. Film için, daha önce merkeze bağlı köy olan ve büyükşehir yasasıyla mahalle statüsüne kavuşan Aşağı Söğütönü Mahallesi'ndeki Tepebaşı Belediyesi'ne ait arazi üzerine İstanbul Taksim Meydanı'nın bire bir benzeri olan plato oluşturuldu. Meydanın etrafındaki duvarlara da çeşitli sloganlar yazıldı. 'Ayhan Hanım' filminin bir bölümü 2011 yılında Eskişehir'deki bu platoda çekildi.Geçen yıla kadar her yıl, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Eskişehir Taksim Meydanı'na çelenk bırakıldı. Ancak bu yıl koronavirüs tedbirleri ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle meydan sessizliğe büründü. Tepebaşı Belediyesi'nin 'Taksim Park' adını verdiği alanda, film çekildiği dönemden kalan 2 adet polis panzerinin yanı sıra sokaklardaki telefon kulübeleri yer alıyor. Tepebaşı Belediye Başkanlığı'nın plato alanını kent turizmine kazandırmak için proje çalışması yürüttüğü belirtildi.

Kaynak: DHA