Eskişehir'in 19'uncu ülkücü şehidi Münür Erenoğlu'nun kabri tespit edildi

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Aksoy, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın yaptığı çalışmalar sonucunda yeri tespit edilen ülkücü şehit Münür Erenoğlu'nun kabrini ziyaret ederek bazı açıklamalarda bulundu.

Başkan Aksoy, yaptığı açıklamasında, Münür Erenoğlu'nun 1977 yılında mesleğini sürdürmekte olduğu Ordu'da hayatını kaybettiğini, ancak kabrinin nerede olduğunun bilinmediğini söyledi. Erenoğlu'nun kabrinin bulunma sürecine değinen Aksoy, "Şehit ağabeyimizin kabri, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezimizin ülke çapında başlatmış olduğu çalışmalar esnasında tespit edildi. Bu çalışma, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından ülkücü şehit kabirlerinin elden, gözden geçirilmesi, kabirlerin güncel konumlarının kayda alınması, ülkücü şehit ailelerimizden bir vesileyle görüşülmeyen varsa görüşülmesi, irtibatı devam eden ailelerimizle de daha sıkı bir diyalog kurulması noktasında başlatılmıştı. Bu çalışma kapsamında, bu bilgi duyarlı bir ülküdaşımız tarafından bize ulaştırıldı. Bu tespit Eskişehir'de 19'uncu ülkücü şehidimiz demek. Bu yeni tespitte yeni bir kapımız, yeni bir ailemiz daha oldu" ifadelerini kullandı.

"Ağabeyimizin kabri ve dahi emanetleri, ailesi şerefimizdir"

Aksoy, konuşmasının devamında şehidin kabrinin bulunmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek "Bugün ülkücü şehit ağabeyimiz Münür Erenoğlu'nun kabrini ziyaret ettik. Ayvalı köyünde aynı zamanda muhtar olan şehidimizin yeğeni, ailesi, dönem ve mahalle arkadaşları ile hemhal olduk. Ocak başkanlığımız döneminde, ülkücü şehit öğretmen Münür Erenoğlu ağabeyimizin kabrinin Günyüzü ilçesi Ayvalı köyünde tespit edilmesi bizim için onurdur. Bundan sonraki süreçte ağabeyimizin kabri ve dahi emanetleri, ailesi şerefimizdir. Bu tespite vesile olan, başta bu projeyi talimatlandırmak suretiyle bizlere öncü olan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım olmak üzere, tüm ülküdaşlarıma teşekkürlerimi arz ediyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR