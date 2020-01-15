Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencileri, 'Yahya Kemal Beyatlı ve İstanbul Türkçesi' çalıştayı...

15.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:46

Eskişehir Fatih Fen Lisesi Kütüphanecilik Kulübü öğrencileri, Uzman Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni-yazar Feride Turan ile 'Eskişehir Fatih Fen Lisesi Okuma Atölyesi' kapsamında, 'Yahya Kemal Beyatlı ve İstanbul Türkçesi' çalıştayı düzenledi.



Daha önce 'Dedem Korkut ve Töre' konusunu ele alan atölye öğrencileri; 2'nci çalıştaylarında, Yahya Kemal Beyatlı'nın 'Kendi Gök Kubbemiz' kitabını, İstanbul Türkçesi ekseninde ele aldı. Atölye sürecinde; Yahya Kemal Beyatlı'nın 'Kendi Gök Kubbemiz' kitabını okuyan öğrenciler, çalıştayın onur konuğu olan Eskişehirli şair Mehmet Ali Kalkan ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdiler. 'İstanbul'u duydum daha bir kerre sesinde' dizesinden hareketle, İstanbul'u ve İstanbul Türkçesinin güzelliğini anlatan Yahya Kemal Beyatlı'nın, 'Süleymaniye'de Bayram Sabahı', 'Açık Deniz', 'Bir Tepeden', 'Itri', 'Eski Musiki' gibi şiirlerinin yanı sıra, şiirlerdeki 'ordu millet', 'rind', 'at' ve 'ışık' motifleri üzerine de yorum ve değerlendirmelerde bulundular. Yahya Kemal Beyatlı ile ilgili çalışmalarıyla bilinen Turgut Güler; Çalıştay'a, İstanbul'dan telefonla bağlanarak öğrencilere güzel bir sürpriz yaptı ve bu keyifli sohbete dahil oldu. Fatih Fen Lisesi Okul Pansiyon Müdür Yardımcısı Yasemin Ünlü'nün de bulunduğu çalıştayda; öğrenciler, şair Mehmet Ali Kalkan'a, şairlik ve şiir üzerine sorular da yönelttiler.



Okul Pansiyon Müdür yardımcısı Yasemin Ünlü; çalıştay sonunda Mehmet Ali Kalkan'a, projeye özel tasarlanmış teşekkür belgesi takdim etti. Onur konuğu şair Mehmet Ali Kalkan; öğrencilerin isteği üzerine 'Gök Aradık Tuğlara' şiir kitabını imzalayarak, Eskişehir Fatih Fen Lisesi Kütüphanesi'ne hediye etti. Eskişehir Fatih Fen Lisesi Okuma Kulübü'nün sloganı ise; 'Okuyanlar beri gelsin!' olarak belirlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA