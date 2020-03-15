Eskişehir Emniyet Müdürü Dinç, ABD'de Emniyet Müdürlüğü yapan Bayçora ile görüştü
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Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Engin Dinç, Eskişehir, 3. Sayfa

Eskişehir Emniyet Müdürü Dinç, ABD'de Emniyet Müdürlüğü yapan Bayçora ile görüştü

Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, ABD'nin New Jersey eyaletinde Türklerin en yoğun yaşadığı Paterson şehrinde görevine başlayan ilk Türk Emniyet Müdürü İbrahim Mike Bayçora ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

15.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:23
Eskişehir Emniyet Müdürü Dinç, ABD'de Emniyet Müdürlüğü yapan Bayçora ile görüştü

Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, ABD'nin New Jersey eyaletinde Türklerin en yoğun yaşadığı Paterson şehrinde görevine başlayan ilk Türk Emniyet Müdürü İbrahim Mike Bayçora ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.


Dinç, görüşmesinde Eskişehirli İbrahim Mike Bayçora'yı tebrik etti, görevinde başarı dileğinde bulundu. Bayçora ise mevkidaşı Dinç'in tebrik telefonunun kendisini mutlu ettiğini belirterek, Eskişehir'deki başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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