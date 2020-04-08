Eskişehir'deki akılı su kartı akıllı çalışmıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Eskişehir'deki akılı su kartı akıllı çalışmıyor - Haberler
Eskişehir, Güncel

Eskişehir'deki akılı su kartı akıllı çalışmıyor

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin herkesin evde kalması gerektiği bu zamanda akılı su kartı kullanan vatandaşları dışarıya çıkmayı mecbur bıraktığını belirterek, "Vatandaşlara daha kolay su yükleme fırsatı tanıyacak bir...

08.04.2020 15:01 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:02
Eskişehir'deki akılı su kartı akıllı çalışmıyor

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin herkesin evde kalması gerektiği bu zamanda akılı su kartı kullanan vatandaşları dışarıya çıkmayı mecbur bıraktığını belirterek, "Vatandaşlara daha kolay su yükleme fırsatı tanıyacak bir sistemin kurulmalı" diye belirtti.

Korona virüs nedeniyle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından mekanik vanalardan su alan tüketicilerin sularının borcu olsa dahi sularının 1 Mayıs 2020 tarihine kadar sularının kesilmeyeceği daha önce açıklandı. Ancak 65 yaş altı olup risk grubunda bulunmayan ancak taşıma riski olan vatandaşlar, elektronik akıllı kartlarına su yüklemek için belediyenin ESKİ su yükleme noktası olan sumatiklere, veznelere veya mobil veznelere gitmek zorunda kalıyor. Devlet tarafından sürekli olarak vatandaşların evde kalması gerektiğin vurguladığı bu günlerde, sadece su yüklemek için dışarıya gitmek zorunda kalan vatandaşlar oldukça tepkili.

Bu durumla ilgili olarak Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, belediyeye bir çağrı yaparak vatandaşlara daha kolay su yükleme fırsatı tanıyacak bir sistemin kurulması yönde açıklamada yaptı. Başkan Bakal, "Korona virüs önlemleri çerçevesinde her işlemin internetten yapılmasının teşvik edildiği bir zaman diliminde elektronik su saatlerine internetten su yüklemesi yapılmalıdır. Vatandaşların bu dönemde sadece su yüklemek için dışarıya çıkması Covid -19 bulaş riskini arttırıyor. Bu nedenle bulaşma riskini azaltmak için; elektronik su saatinde kredisi biten tüketicinin vanası kapanmasın, ALO 185'i arayıp, adres bilgilerini paylaşan her aboneye ESKİ mobil ekipleri ücreti karşılığında su yüklemesi yapsın. Yapılacak düzenlemeyle tüm abonelere; e-Belediye veya ESKİ'nin internet sitesinden kredi kart veya banka havalesi ile elektronik su saatlerine su yükleme imkanı sağlansın. Covid-19 önlemleri çerçevesinde her işlemin internetten yapılmasının teşvik edildiği bu zaman diliminde, elektronik su saatlerine e-Belediye veya mobil ekiplerce meskenlerde su yüklemesi yapılabilmelidir" diye açıkladı.

"Sosyal medyada tepki yorumları"

Uygulamayı eleştiren birçok vatandaş tepkilerini sosyal medya hesaplarında dile getiriyor. Tüm işlemlerini evden yapan, ancak su yüklemek için dışarıya çıkmak zorunda kalan ve isminin belirtmesini istemeyen bir vatandaş ise, yaşadıklarını şöyle anlattı;

"Geçen evde su bitti. En son 50 lira yüklemiştim. Zaten yüzde 60 zam geldi ve su hızlı tükendi. Ben ellerimi yıkarken su kesildi. Elimde savun vardı. İlk önce neden kesildi diye merak ettim. Çünkü belediye bir sürelik suyun kesilmeyeceği ile ilgili açıklama yapmıştı. İlk önce belediyenin resmi sayfaya girerek açıklamasını okudum. Ama tam anlamayınca ALO 185'i aradım. Durumu anlattım, ancak onlar bu açıklamanın akılı su kartı kullananlar için geçerli olmadığı söyledi. Ben evden çıktım ve yaklaşık 1 kilometreye kadar yürüdüm. Çünkü belediyenin su yükleme noktası her yerde bulunmuyor. Yürürken bile korktum, çünkü uzun süre sonra evden çıkmıştım. Sanki virüs var diye içimde bir his vardır. Sonra yine 50 lira yükledim ve eve geri geldim. Düş aldım. Çünkü ben risk gurubundan olmazsam da taşıma riskim var. Evdekilerin ölümüne neden olmak istemem. Ama aradan 14 gün geçmedi. Eğer bana bir şey olursa ben bu işlerden sorumlu olan büyükşehri sorumlu tutacağım. Çünkü onlar bizim için bir sistem kurabilirdi. Biz her işi evden yaparken bu işi de evden yapabilmeliydik" diye anlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Haberler
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı Haberler
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi Haberler
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim Haberler
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca virüsü yendi Haberler
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca virüsü yendi
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı Haberler
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı
Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu
İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu
Esenyurt'taki doğal gaz patlamasının yarattığı korkunç tablo bugün ortaya çıktı
Esenyurt'taki doğal gaz patlamasının yarattığı korkunç tablo bugün ortaya çıktı
Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek
Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra...
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu
İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu
Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor
Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor
Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı
Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı
Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı
Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı
Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz
Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını paylaştı
İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını...
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Destici İçişleri Bakanı Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Haluk Levent Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Ali Koç Ahmet Nur Çebi Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Polis Wuhan Antalya
Şu an buradasınız: Eskişehir'deki akılı su kartı akıllı çalışmıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 16:03:36. #1.15#
title