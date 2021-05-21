Eskişehir'de Yunus Emre Hatıra Ormanı oluşturuldu
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Eskişehir'de Yunus Emre Hatıra Ormanı oluşturuldu

Eskişehir'de Yunus Emre Hatıra Ormanı oluşturuldu
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Güncel

Eskişehir'de vefatının 700'üncü yılı nedeniyle büyük Türk düşünürü ve halk şairi Yunus Emre adına oluşturulan hatıra ormanına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Eskişehir'de vefatının 700'üncü yılı nedeniyle büyük Türk düşünürü ve halk şairi Yunus Emre adına oluşturulan hatıra ormanına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Eskişehir-Ankara kara yolu Kanlıpınar mevkisinde oluşturulan Yunus Emre Hatıra Ormanı'na ilk fidanlar Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy ve Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel'in katıldığı törenle toprakla buluştu.

Temel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2021 yılının Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü olması dolayısıyla Cumhurbaşkanlığının himayelerinde "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak kutlandığını anımsattı.

Eskişehir Valiliğinin verdiği talimatla hem Kanlıpınar mevkisinde hem de Mihalıççık ilçesinde Yunus Emre'nin adına hatıra ormanı oluşturduklarını ifade eden Temel, "Yunus Emre'nin güzel düşüncelerine ve fikirlerine fidan dikerek, ülkemizi yeşillendirerek katkı sağlamış olacağız. Kent merkezindeki hatıra ormanın 3 bin, Mihalıççık ilçesinde de çalı türleri de dahil olmak üzere 5 binden fazla fidan diktik." diye konuştu.

Eskişehir'de Yunus Emre Hatıra Ormanı oluşturuldu
Eskişehir'de Yunus Emre Hatıra Ormanı oluşturuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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