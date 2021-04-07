ESKİŞEHİR - Yaşlı adamın yolda düşürdüğü 27 bin liralık altını polis ekipleri buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ESKİŞEHİR - Yaşlı adamın yolda düşürdüğü 27 bin liralık altını polis ekipleri buldu

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de 67 yaşındaki kişinin yolda yürürken düşürdüğü 27 bin liralık altını polis ekipleri buldu.

Eskişehir'de 67 yaşındaki kişinin yolda yürürken düşürdüğü 27 bin liralık altını polis ekipleri buldu.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran Kenan Başaran (67), poşetteki altınlarını kuyumcudan çıktıktan bir süre sonra düşürdüğünü bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, altınları kuyumcular çarşısına yakın bir yerde, kaldırımın kenarında bularak Başaran'a teslim etti.

Polis ekiplerine teşekkür eden Başaran, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Kuyumcuya altınların değerini öğrenmek için gitmiştim. Ev alacak oğluma para gönderecektim. Kuyumcu, 27 bin lira değer biçti. Ben de altınları poşete koyarak dışarı çıktım. Poşeti cebime koyarken düşürmüşüm. Fark edince aradım ama bulamadım. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat ettim. Ekiplerimiz hemen aramaya başladı. Yaklaşık yarım saatte, geldiğim güzergahları dolaşıp buldular ve altınları bana eksiksiz teslim ettiler. Polisimize çok teşekkür ederim."

ESKİŞEHİR - Yaşlı adamın yolda düşürdüğü 27 bin liralık altını polis ekipleri buldu
ESKİŞEHİR - Yaşlı adamın yolda düşürdüğü 27 bin liralık altını polis ekipleri buldu
ESKİŞEHİR - Yaşlı adamın yolda düşürdüğü 27 bin liralık altını polis ekipleri buldu
ESKİŞEHİR - Yaşlı adamın yolda düşürdüğü 27 bin liralık altını polis ekipleri buldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Cahit Özkan Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Burak Deniz Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Cenk Tosun Ünal Karaman Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ESKİŞEHİR - Yaşlı adamın yolda düşürdüğü 27 bin liralık altını polis ekipleri buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 16:31:41. #1.15#
title