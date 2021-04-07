ESKİŞEHİR - Yaşlı adamın yolda düşürdüğü 27 bin liralık altını polis ekipleri buldu

Eskişehir'de 67 yaşındaki kişinin yolda yürürken düşürdüğü 27 bin liralık altını polis ekipleri buldu.

Eskişehir'de 67 yaşındaki kişinin yolda yürürken düşürdüğü 27 bin liralık altını polis ekipleri buldu.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran Kenan Başaran (67), poşetteki altınlarını kuyumcudan çıktıktan bir süre sonra düşürdüğünü bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, altınları kuyumcular çarşısına yakın bir yerde, kaldırımın kenarında bularak Başaran'a teslim etti.

Polis ekiplerine teşekkür eden Başaran, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Kuyumcuya altınların değerini öğrenmek için gitmiştim. Ev alacak oğluma para gönderecektim. Kuyumcu, 27 bin lira değer biçti. Ben de altınları poşete koyarak dışarı çıktım. Poşeti cebime koyarken düşürmüşüm. Fark edince aradım ama bulamadım. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat ettim. Ekiplerimiz hemen aramaya başladı. Yaklaşık yarım saatte, geldiğim güzergahları dolaşıp buldular ve altınları bana eksiksiz teslim ettiler. Polisimize çok teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar