Eskişehir'de uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik yakalamalar yüzde 46 arttı

16.01.2020 17:43 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:48

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir'de uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik yakalamaların önceki yıla göre yüzde 46 arttığını, kolluk birimlerinin uyuşturucu satıcılarına karşı yürütülen operasyonlarda çok önemli başarılar elde edildiğini belirterek,ş "Bu başarıların Eskişehir'imizin dünyanın en güvenli şehirlerinden birisi olmasındaki payı mutlaktır" dedi.



Eskişehir Valiliğinin koordinasyonunda "2019 Yılı Uyuşturucu/Bağımlılık ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonu'nda, Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlığındaki toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Vali Yardımcıları Bakir Şahin Türüncü, Aslan Avşarbey, İl Emniyet Müdürü Endin Dinç, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilgililer katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Çakacak, İçişleri Bakanlığı'nın özellikle son yıllarda başta terör ve teröristle mücadele olmak üzere, uyuşturucu ve diğer tüm alanlarda çok büyük bir mücadele vermekte olduğuna dikkat çekti. Vali Özdemir Çakacak, "Mevcut durumu gözden geçireceğimiz; bir önceki yılın değerlendirmesini yapıp, 2020 yılı ve sonrası için alınması gereken tedbirleri ve atılması gereken adımları konuşacağımız toplantımızın ilimiz ve ülkemiz için hayırlı neticelere vesile olmasını diliyorum. İçişleri Bakanlığı'mız özellikle son yıllarda başta terör ve teröristle mücadele olmak üzere, uyuşturucu ve diğer tüm alanlarda çok büyük bir mücadele vermektedir." dedi.



Ülkemizdeki uyuşturucu ile mücadele konusunun öneminden bahseden Vali Çakacak, konuşmasının devamında şunları söyledi:



"Uyuşturucu ile mücadele konusu, aslında terörle mücadeleyle birlikte yapılması gereken bir çalışma. Çünkü terörü finanse eden en önemli konulardan birisi de uyuşturucudur. Gençliğimizi, geleceğimizi zehirleyen ve içimizi en çok acıtan konulardan bir tanesi budur. Bu toplantılar, toplantılarda aldığımız kararlar ve onların sahadaki uygulaması arzu edilen hedefe ulaşmamız için büyük önem arz etmektedir. Şunu memnuniyetle ifade etmek gerekir ki toplumumuzu ve özellikle gençlerimizi derinden etkileyen uyuşturucu ve uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda İlimiz en etkin şekilde mücadele etmektedir. Emniyetimizin ve jandarmamızın başarılı çalışmaları takdire şayandır. Bu anlamda kolluk birimlerimizce uyuşturucu satıcılarına karşı yürütülen operasyonlarda çok önemli başarılar elde edilmektedir. Bu başarıların Eskişehir'imizin dünyanın en güvenli şehirlerinden birisi olmasındaki payı mutlaktır. Bu vesileyle tüm kolluk kuvvetlerimize teşekkür ediyorum. Hepimiz biliyoruz ki uyuşturucuyla mücadele yalnızca güvenlik görevlilerinin veya kamu kuruluşlarının işi değildir; bu konuda toplumun tam bir dayanışma ve seferberlik ruhuyla hareket etmesi gerekmektedir. Uyuşturucu ile mücadele kararlılık ve süreklilik arz etmeli, sağlıklı nesillerin yetiştirilebilmesi için ailelere ulaşılmalı, gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutacak çeşitli aktivelere yönlendirilmeleri sağlanmalı, madde kullanımına müsait olan metruk binaların yıkımı bir an önce tamamlanmalı, boş araziler, park bahçeler asla ihmal edilmeden kontrol altında tutulmalıdır. ve bu işler için mevcut projelerin bilinilirliğini ve işlevlerini artırmanın yanında, yeni projeler de geliştirilmelidir. Bu bağlamda İçişleri Bakanlığı'mızca geliştirilen narkotik madde satışına yönelik ihbar projesi olan ve akıllı telefonlara yüklenilen bir uygulama olan "UYUMA" projesinin bilinirliği ve kullanımı iyice yaygınlaştırılmalı; Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızda kurulan "Açık Kapı" birimlerimizi uyuşturucuyla mücadelede daha da işlevsel bir noktaya ulaştırmalıyız."



Metruk binaların yıkılmasıyla ilgili yapılan çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini bildiren Vali Çakacak, sözlerini şu şekilde dürdürdü:



"Metruk binalarla mücadele önceliklerimiz arasında. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki gayet başarılı neticeler alıyoruz. Bu konuda, Belediyelerimize ve Emniyet Teşkilatımıza göstermiş olduğu gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum. Aynı başarıyı park, bahçe ve rekreasyon alanlarına kamera takma ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegre etme hususunda da sağlamalıyız. Şehrimizde sıkıntı oluşması olası noktaların güvenlik kameraları ile takibi oldukça önemlidir. İlimizin genel durumuna baktığımızda 2019 yılında uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerek İl Jandarma Komutanlığı'mızın gerekse İl Emniyet Müdürlüğü'müzün başarılı çalışmalarını görmekteyiz.



İl Jandarma Komutanlığı'mızın sokak satıcılarına yönelik operasyonlarını artırdığını, uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik yakalamalarda önceki yıla göre yüzde 46 artış sağladığını, izinsiz Hint keneviri ve haşhaş ekimine yönelik yakalamalar ile eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini artırdığını görmekteyiz. İl Emniyet Müdürlüğü'müzün ise sokak satıcılarına yönelik operasyonlar ile eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini artırdığını, diğer taraftan uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik yakalamalarda önceki yıla göre yüzde 18,42'lik bir azalış olduğunu görmekteyiz. Metruk binalarla mücadele açısından 2019 yılı verimli bir yıl olmuştur. Tespiti yapılan 485 metruk binanın 433'ü yıkılmış veya rehabilite edilmiştir. Son iki yıl içerisinde tespiti yapılan toplam 800 binanın 748'i yıkılmış veya rehabilite edilmiştir. Bu yüzde 93'lük bir başarı demektir. Kalan yüzde 7'ye karşılık gelen 40 metruk binayı da yıktığımızda veya rehabilite ettiğimizde şehrimiz daha güvenli olacaktır.



Açılış konuşmalarından sonra İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Ayhan Uyuşturucu/Bağımlık ile Mücadele kapsamında yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi.



Görüş ve önerilerin ardından toplantının kapanış konuşmasını yapan Vali Çakacak, "Bizler, kamu görevlisiyiz. Fakat bu görevimizin haricinde hepimiz birer vatandaşız, anne ve babayız! Dolayısıyla nasıl kendi ailemizi, yakınlarımızı iyi görmek istiyorsak diğer aileleri de kendi ailemiz gibi görerek zararlı alışkanlıklardan koruyup uzak tutmalıyız. Bu kolluk kuvvetlerimizin ve kamu kurumlarımızın olduğu kadar birey olarak hepimizin de görevidir. Bağımlılıkla mücadele toplumsal bir mücadeledir. Toplumun sadece bir kısmı ile değil, tüm kesimlerinin katılımı ile bu mücadele verilmelidir. Başarıya da bu şekilde ulaşılabilir." dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA