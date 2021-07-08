Eskişehir'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren, oğlunu yaralayan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı

Eskişehir'de tartıştığı 2 kişiden birini öldürüp diğerini yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir'de tartıştığı 2 kişiden birini öldürüp diğerini yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Ali B. (47) ile avukatı katıldı.

Savunmasını yapan Ali B, yaralanan Ali G'nin, eşini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Evlerinin altında, Ali G. ile babası Selami G'nin marketinin bulunduğunu belirten sanık, olay günü eşiyle boşanmak için birlikte adliyeye gittiklerini anlattı.

Sanık Ali B, şu ifadeleri kullandı:

"Adliyeye gittikten sonra olay yerine geldim. Eşim bana Ali'yi gösterdi. Telefonla konuşuyordu. Birden kaş göz işareti yaptı ve babası geldi. Saldırdılar. 10 dakika yumruklaştık... Ali, elini beline attı. Silah çıkaracak diye düşündüm. Bıçağı havayı kaldırdım, beni bırakın dedim. Geriye çekildiğimde ikisinin de bıçaklandığını gördüm. Bıçaklamışım. Polisi ve ambulansı aradım."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Eskişehir'de 4 Ocak 2021'de Gökmeydan Mahallesi'nde Ali B. ile karşılaşan Selami G. ve oğlu Ali G. arasında tartışma çıkmıştı. Ali B, bıçakla baba Selami G. ve oğlu Ali G'yi yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Selami G. yaşamını yitirmiş, Ali B. tutuklanmıştı.??????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ