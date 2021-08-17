Eskişehir'de tarım işçilerinin kaldığı çadır alanında bir aile karantina altına alındı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde geçici tarım işçilerinin barındığı çadır alanında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir ailenin çadırında karantina uygulaması başlatıldı.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde geçici tarım işçilerinin barındığı çadır alanında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir ailenin çadırında karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Ağapınar Mahallesi'ndeki alanda çadırda kalan 5 kişilik bir aileden biri, rahatsızlanması üzerine Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan kişinin, testleri negatif çıkan eşi ve 3 çocuğu, Odunpazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla, yaşadıkları çadırda karantinaya alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ise bölgede güvenlik önlemi aldı.

Karantinadaki ailenin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar