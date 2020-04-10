Eskişehir'de sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı Alışveriş için sıraya giren vatandaşlar Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, saat 24.00 itibarıyla başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Alışveriş için sıraya giren vatandaşlar Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, saat 24.00 itibarıyla başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Kaynak: AA