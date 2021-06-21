ESKİŞEHİR - Sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ESKİŞEHİR - Sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu

Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ - Haberler | Güncel

Eskişehir'de kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Eskişehir'de kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetini artıran sağanak kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikmesine neden oldu.

Yağış nedeniyle Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinin yanı sıra kent merkezinde bazı ev ve iş yerlerinin giriş kısımlarını su bastı.

Sağanak nedeniyle tramvay seferleri durduruldu.

İtfaiye ekipleri yoğun su altında kalan yerlerde suların tahliyesi için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise trafikte düzenlemeler yaptı.

Birçok aracın suda mahsur kaldığı kentte yağış halen devam ediyor.

ESKİŞEHİR - Sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu
ESKİŞEHİR - Sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu
ESKİŞEHİR - Sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu
ESKİŞEHİR - Sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu
ESKİŞEHİR - Sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu
ESKİŞEHİR - Sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu
ESKİŞEHİR - Sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu
ESKİŞEHİR - Sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu
ESKİŞEHİR - Sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Bergen Seda Sayan Selçuk Tekay Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Fatih Terim Gareth Bale Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ESKİŞEHİR - Sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.06.2021 18:51:55. #1.13#

title