ESKİŞEHİR - Otomobilin hız uyarı levhasına çarpması sonucu bir kişi yaralandı
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ESKİŞEHİR - Otomobilin hız uyarı levhasına çarpması sonucu bir kişi yaralandı

ESKİŞEHİR - Otomobilin hız uyarı levhasına çarpması sonucu bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de otomobilin yol kenarında bulunan hız levhasına çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Eskişehir'de otomobilin yol kenarında bulunan hız levhasına çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Esat Arslan idaresindeki 26 RY 773 plakalı otomobil, Eskişehir-Bursa karayolu Anadolu Üniversitesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan hız uyarı levhasına çarptı.

Kazada, araç içerisinde sıkışan Arslan, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Arslan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çalışmalar sırasında görevli bir polis memuru, yaralanan Esat Arslan'ı sakinleştirmeye çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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