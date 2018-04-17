Eskişehir'de Okuma Yazma Seferberliğine Destek

Tepebaşı Akademi Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği için 6 kurs açtı.

Tepebaşı Akademi Derneği kurucusu İbrahim Yılmaz Kaynarca, yazılı açıklamasında, 167 öğrencinin bulunduğu kurslarla kampanyaya destek verdiklerini belirtti.

Kentte, Tepebaşı ilçesinde eğitimin her alanında boşluk bırakmamaya, ihtiyaç duyulan her çalışmayı gerçekleştirmek için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Kaynarca, "Üniversite öğrencilerimizin sanatsal, sosyal çalışmaları nasıl önemli ise okuma yazma etkinliği de bizim için aynı önemde. Şehrimize katkı sunmaya, bu alanda çalışan kurum ve kuruluşları harekete geçirmeye devam edeceğiz." yorumunu yaptı.

Dernek Başkanı Sinan Şengel ise derneğin iki çalışma merkezi ve uygun dersliklerde süren eğitim çalışmalarının her geçen gün sayı ve nitelik bakımından arttığına işaret ederek, Sakarya Caddesi'ndeki Aile Destek Merkezindeki faaliyetlere tüm Tepebaşı halkını beklediklerini kaydetti.

Kursiyerler de zamanında çeşitli sebeplerle okula gidemediklerini ancak böyle bir kampanyayla okumaya heves ettiklerini aktardı.

Hayatlarının bu denli değiştireceğini ummadıklarını bildiren kursiyerler, devletin eğitim seferberliğinden memnun olduklarını ifade etti.