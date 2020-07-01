ESKİŞEHİR'DE KAYBOLAN 10 YAŞINDAKİ OTİZMLİ YUSUF'UN AİLESİ MÜJDELİ HABERİ BEKLİYOR Eskişehir'de kaybolan, 10 yaşındaki otizmli Yusuf aranıyor (2)AİLESİ EVLERİNDE MÜJDELİ HABERİ BEKLİYOREskişehir'de Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde oturan Irak uyruklu Esra ve Muhammed Gurubi çiftinin 3 çocuğundan biri olan Yusuf'u arama çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir'de kaybolan, 10 yaşındaki otizmli Yusuf aranıyor (2)

AİLESİ EVLERİNDE MÜJDELİ HABERİ BEKLİYOR

Eskişehir'de Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde oturan Irak uyruklu Esra ve Muhammed Gurubi çiftinin 3 çocuğundan biri olan Yusuf'u arama çalışmaları devam ediyor. Ev hanımı olan Esra ve kuaförde çalıştığı belirtilen baba Muhammed Gurubi, evlerinde gelecek müjdeli haberi bekliyorlar.

Iraklı ailenin büyük kızı Yasemin Gurubi (19), kardeşine henüz ulaşılamadığı için çok üzgün olduklarını söyledi. Kardeşi Yusuf annesiyle birlikte parka gitmek için evden çıktıklarını anlatan Gurubi, 'Ondan sonra annemin elini bırakıp bir anda koşmaya başladı. Dükkana gider diye düşünüyorduk ama hiçbir yere gitmemiş, bulamadık. Çocuklar görmüş, Anadolu Üniversitesi'nin yanında kameralara görülmüş. Otizmli olduğu için yerinde durmuyor. O yüzden dün akşamdan şimdiye kadar bulamadık. Hep annemlerin yanında olurdu. Otizmli olduğu için tek başına gezemez. Zaten 10 yaşında bir çocuk tek başına gezemez. Şimdi ne olduğu belli değil' dedi.

'İNSANLARIN FARK ETMEMİŞ OLMASINA ŞAŞIRIYORUM'

Kayıp olan Yusuf'un üzerinde mavi tişört, gri eşofman olduğunu ve ayağında ayakkabı olmadığını ifade eden Yasemin Gurubi, görenlerin mutlaka kendilerine ulaşmasını isteyerek, 'Ayakkabısız olarak görmüşler. Maskesi de vardı. Hareketlerinden belli zaten normal olmadığı insanların fark etmediklerine şaşırıyorum. Görenlerin polisi aramalarını rica ediyorum. 24 saat geçti nerede olduğu bile belli değil. Otizmli olduğu için ne olacağını bilemiyoruz. Dün aradık bugünde aradık. Otobüs şoförleri haberi olsun diye belediyeye gittim ama bulamıyoruz' diye konuştu.

KURBAĞA ADAMLAR 8 KİLOMETRELİK KANALDA ARADI

Ankara'dan gelen kurbağa adamlar, kayıp olan Yusuf'un son görüldüğü DSİ kanalı çevresinde arama yaptı. Su içerisinde yaklaşık 8 kilometrelik hattı arayan ekipler küçük Yusuf'a ilişkin herhangi bir ize rastlayamadı. Arama çalışmalarına Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden gelen iz takip köpeği de destek vererek bölgedeki aramalara katıldı.

Kaynak: DHA