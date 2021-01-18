Eskişehir'de hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düştü
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Eskişehir'de hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düştü

18.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:52
Eskişehir'de hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düştü

ESKİŞEHİR'de, kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesiyle yollar buz tuttu.

ESKİŞEHİR'de, kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesiyle yollar buz tuttu. Sabah saatlerinde sokağa çıkanlar zor anlar yaşarken, düşerek yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. 

Eskişehir'de 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü. Meteoroloji verilerine göre, hissedilen sıcaklık ise sıfırın altında 10 oldu. Eskişehir Valiliği, soğuk hava nedeniyle meydana gelebilecek buzlanma ve don olayları ile sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyarıda bulundu.

9 KİŞİ DÜŞEREK YARALANDIKar yağışının ardından soğuk hava, buzlanmaya neden oldu. Belediye ekipleri, sabah saatlerinden itibaren yol ve kaldırımlarda temizlik çalışmasına başlarken, buzda kayıp düşerek yaralanan 9 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Alışveriş yapmak için dışarı çıktığını ifade eden Ahmet Yılmaz, buzda kayıp düşmemek için tutunarak yürüdüğünü söyledi. Eskişehir'de geçmiş yıllara göre daha az soğuk gördüklerini anlatan Yılmaz, "Aslında Eskişehir'in havasına göre soğuk değil. Bu zamanlarda Eskişehir'in eksi 27 derece olduğunu gördüm. Eskişehir'e gelen öğrenciler şaşırıp, 'Kulağımız, burnumuz soğuktan düştü' derlerdi. Buzda düşmemek için tutunarak yürüyorum. Daha yaşlılar ise ayakkabılarına çorap geçiriyorlar" diye konuştu.Ali Zümrüt de "Hanımla yürüyüş yapıyoruz. Düşmemek için hanım bana tutunuyor. Az önce kaydı, az daha düşüyordu" dedi.Sebahat İlker ise maske ve siperlikle yürümenin daha da zorlaştığını ifade ederek, "Hava sıcaklığı normal ama yerdeki buzlardan dolayı yürümekte zorluk çekiyorum. Maske ve siperlik de olunca yürümek daha zor oluyor. Siperliğimi devamlı siliyorum. Düşmemek için çivili ayakkabı kullanmaya çalışıyorum. Kendimi sıkarken de dizlerim ağrıyor" şeklinde konuştu.

Eskişehir'de hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düştü
Eskişehir'de hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düştü
Eskişehir'de hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düştü
Eskişehir'de hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düştü
Eskişehir'de hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düştü
Eskişehir'de hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düştü
Eskişehir'de hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düştü
Eskişehir'de hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düştü
Eskişehir'de hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düştü
Eskişehir'de hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düştü
Eskişehir'de hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düştü
Eskişehir'de hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düştü
Eskişehir'de hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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