Eskişehir'de foseptiğe düşen kedi yavrusu kurtarıldı
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Eskişehir'de foseptiğe düşen kedi yavrusu kurtarıldı

27.09.2020 10:15 | Son Güncelleme: 27.09.2020 10:18
Eskişehir'de foseptiğe düşen kedi yavrusu kurtarıldı

Eskişehir'de foseptiğe düşen kedi yavrusu, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekiplerince kurtarıldı.

Eskişehir'de foseptiğe düşen kedi yavrusu, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekiplerince kurtarıldı.

Odunpazarı ilçesi İmişehir Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan foseptiğe iki aylık kedi düştü.

İhbar üzerine gelen arama kurtarma ekipleri, kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Kedi, tedavi edilmek üzere kentteki özel bir hayvan hastanesine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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