Eskişehir'de eylül ayında gökyüzü hava gösterileri ile renklenecek

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, 12 Eylül'de yapılacak "Sivrihisar Hava Gösterileri 2021" için hazırlıklar sürüyor.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, 12 Eylül'de yapılacak "Sivrihisar Hava Gösterileri 2021" için hazırlıklar sürüyor.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, Eskişehir'e 94 kilometre uzaklıktaki ilçenin Yeşilköy Mahallesi'nde 2014'te faaliyete geçirdiği Necati Artan Tesisleri'nde, bu yıl gösterilerin 6'ncısını gerçekleştirecek.

Etkinlikte, Türk Hava Kuvvetlerinden "Türk Yıldızları" ve Jandarma Genel Komutanlığının "Çelik Kanatlar" akrobasi timleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı ekibi gösteriler sunacak.

Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk "Mor Menekşe" adlı uçağıyla, Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu kızı Semin Öztürk Şener ise kırmızı renkli "Pitts S2-B" uçağıyla gökyüzünü renklendirecek.

M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterindeki uçakların da yer alacağı etkinliğe yerli ve yabancı pilotlar katılacak.

"Gökyüzü sevdalıları bizleri evlerinden izleyebilecek"

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Organizasyon Komitesi Başkanı Senan Öztürk, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle etkinliği geçen sene olduğu gibi bu yıl da seyircisiz gerçekleştireceklerini söyledi.

Organizasyonu, sosyal medya hesapları ve video paylaşım platformlarından canlı yayınlayacaklarını ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Bu yıl M.S.Ö. Müzesi envanterindeki bütün hava taşıtlarımız gösteride olacak. Türk Yıldızları, Jandarma Çelik Kanatlar, Semin Öztürk Şener, Ali İsmet Öztürk, Hürkuş 'Sivrihisar Hava Gösterileri 2021'de bizlerle olacak. Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl da gökyüzü sevdalıları bizleri evlerinden izleyebilecek. Gösteri alanımız içinde belirli sayıdaki spotterler ile basın mensupları olacak. Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarını dikkate alarak gösterimizi gerçekleştireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık